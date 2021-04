O Real Marina Residence e o Real Marina Hotel & Spa, em Olhão e o Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa, em Albufeira, prepararam a reabertura com vários pacotes promocionais, destacando-se as condições especiais para alojamento de crianças até aos 12 anos.

Para que os hóspedes se sintam confiantes e seguros, nos feriados de junho, as três unidades oferecem um teste rápido de despiste da COVID-19 dos laboratórios Roche, na altura do check-in.

No que respeita aos pacotes especiais, o Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa, um cinco estrelas situado em Olhos de Água, Albufeira, apresenta entre 1 de junho e 31 de julho, estada grátis para crianças até 12 anos, inclui meia pensão, acesso ao kids Club, ginásio, estacionamento, wi-fi e pequeno-almoço. Oferta a partir de três noites de alojamento, a partir de 249,00 euros por noite, para dois adultos e duas crianças em T1. Isto numa unidade que conta com saída direta para a praia, várias piscinas e a opção de escolher quartos ou apartamentos.

créditos: Real Hotels Group

Já o Real Marina Residence, frente à Ria Formosa, em Olhão, sugere entre 1 de junho e 31 de julho, a estada grátis para as crianças até 12 anos e inclui bilhetes diários de ida e volta para as ilhas (quatro dias), um colmo e duas espreguiçadeiras na praia do Farol ou da Armona, toalhas de praia, wi-fi e estacionamento. Desde três noites de alojamento em T1 (dois adultos + duas crianças até 12 anos), a partir de 130,00 euros por noite.

Para quem procura umas férias sossegadas a dois, o Real Marina Hotel & Spa apresenta acesso direto, de barco, às praias desertas da Ria Formosa. A oferta em vigor decorre de 1 junho a 31 julho e inclui pequeno-almoço, um jantar no Ria Restaurante com peixe e marisco local, bilhetes diários para as Ilhas (ida e volta), um colmo e duas espreguiçadeiras na praia, toalhas de praia, wi-fi e estacionamento. Desde três noites de alojamento, a partir de 148,00 euros por noite por casal. Não acumulável com outras campanhas.