A Ilha de São Miguel, no arquipélago atlântico dos Açores, ganha a 16 de abril uma nova unidade hoteleira que recupera parte da História daquele território, uma quinta familiar datada do século XVIII e que se notabilizou pela produção de laranja e, mais tarde, de ananás. Após dez anos de encerramento, e depois de ter funcionado como estalagem, a quinta abre de novo os portões para acolher o Senhora da Rosa Tradition & Nature.

A propriedade com três hectares acolhe mais do que um hotel de quatro estrelas superior. Trata-se de um oásis no seio da vegetação densa e singular da ilha, que permite aos hóspedes aventurarem-se na fauna e flora locais, numa atmosfera familiar.

À frente do projeto está Joana Damião, ligada à família que historicamente “cuida” da propriedade que agora instala 35 quartos temáticos, dois deles em comunhão com o ambiente da quinta, traduzindo-se em duas casas de madeira e que recriam os antigos cafuões onde os cereais eram armazenados.

Senhora da Rosa Tradition & Nature/O Apartamento

Unidade hoteleira que acomoda o restaurante Magma, com o chefe de cozinha João Alves (depois de ter passado pelas cozinhas de outras unidades hoteleiras como o Penha Longa Resort e o Pine Cliffs Resort) que mantém algumas referências da carta que fazia sucesso nos tempos da estalagem e a ligação com as gentes de São Miguel. No Magma, serve-se cozinha do Atlântico com raízes açorianas. Os produtos são maioritariamente locais: os verdes provêm da horta do hotel, mas há também outra matéria-prima a chegar de produtores da ilha, como a Quinta do Jardinete, Azores Wine Company, Gorreana, Santa Casa da Misericórdia da Maia e ingredientes como a pimenta da terra, o chá, os queijos, as conservas e o peixe do Atlântico. Produtos do território que também se encontra disponíveis para venda na loja.

Quarto modelo. Senhora da Rosa Tradition & Nature/O Apartamento

Ainda no que respeita aos prazeres para os sentidos, a unidade hoteleira conta com o Spa Musgo e disponibiliza uma experiência singular: um mergulho num tanque de água aquecida numa estufa de ananases. Quem faz da atividade física um imprescindível no dia a dia, pode exercitar-se no campo de padel.

Restaurante Magma. Senhora da Rosa Tradition & Nature/O Apartamento

O hotel acolhe, ainda, um centro interpretativo onde se poderá viajar no tempo e na história do local, um kids club para os mais pequenos, e uma capela do século XIX, aberta a visitas e celebrações religiosas.

O projeto arquitetónico de recuperação do Senhora da Rosa Tradition & Nature é do Atelier Vieitas, e a decoração ficou a cargo da decoradora de interiores Lili Damião, mãe de Joana, que deixou as plantas invadirem o hotel e junta móveis antigos e contemporâneos, e recupera peças caídas em desuso como elementos decorativos.

Os responsáveis pelo hotel adotaram medidas e políticas de respeito, valorização e consonância com a natureza circundante. Desta forma, 60% da energia consumida provém dos 220 painéis fotovoltaicos e 20 painéis solares dispostos na herdade – haverá até uma injeção do excesso da energia produzida na rede pública –, que conta ainda com três zonas de compostagem, bombas de calor e tanques de reaproveitamento de águas pluviais para utilização na rega dos terrenos, cuja grande variedade de árvores de frutos e ervas aromáticas abastece o consumo interno.

Senhora da Rosa Tradition & Nature Rua da Senhora da Rosa, Ponta Delgada São Miguel Contactos: tel. 296 100 900 e-mail: geral@senhoradarosa.com

As amenities são produzidas por uma saboaria local com matéria-prima da quinta, à base de laranja, limão, banana ou castanha (dependendo da época), e chegam ao cliente sob a forma de champô sólido, creme de corpo e sabonete em barra, sem recurso a plástico e reduzindo a produção de lixo.

Em breve, haverá um posto duplo de abastecimento para carros elétrico.