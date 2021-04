O Arrábida Walking Festival disponibiliza vários percursos pedestres por todo o Parque Natural da Arrábida, como um trilho entre o Forte de S. Filipe, em Setúbal, e o Castelo de Palmela e uma caminhada pelo Cabo Espichel, em Sesimbra.

“Além de estimular estilos de vida saudáveis, o evento proporciona uma oportunidade diferente aos participantes de conhecer locais da Arrábida que muitas vezes passam despercebidos, em experiências que possibilitam uma interação muito próxima com os vários ecossistemas que constituem esta área protegida”, salienta a organização que reúne os municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra e a Biotrails.

O festival inicia-se, a 28 de maio, com o “Percurso Entre Castelos (Grande Rota Arqueológica)”, com partida do Castelo de Palmela e paragens no Forte de São Filipe, na estrada romana do Grelhal e nos conventos de São Paulo e dos Capuchos.

Seguem-se os passeios “Percurso de São Luís a Palmela” e “Serra do Louro by night”.

O segundo e o terceiro dias do evento reservam vários passeios em simultâneo pelas serras de São Francisco, dos Pinheirinhos e do Louro, e pela Serra da Azoia, com passagens, por exemplo, pela Praia da Baleeira, outrora palco da pesca à baleia e abrigo de embarcações romanas, e pelo Santuário do Cabo Espichel.

Os participantes têm ainda a oportunidade de conhecer a Ilha da Ácala, o nome dado pelos romanos à Península de Troia.

"A par do programa central de passeios pedestres, focado no tema 'A Grande Rota Arqueológica', o evento apresenta um programa complementar de atividades, nomeadamente para crianças e jovens, bem como com passeios fora do âmbito da serra propriamente dita, casos de visitas guiadas aos centros históricos das cidades organizadoras, degustações gastronómicas e provas de vinhos", sublinha a organização.

Há ainda visitas acompanhadas por guia ao Palácio e Quinta da Bacalhôa e aos conventos de S. Paulo e dos Capuchos de Alferrara, em Setúbal, e aos Moinhos do Vento de Palmela.

Na página da iniciativa estão disponíveis mais informações sobre o evento, além de ser possível a aquisição dos bilhetes.

O passe para o festival dá acesso a várias caminhadas, enquanto que a modalidade de bilhete simples permite um passeio pedestre.

O passe tem o valor de 24,00 euros até 15 de maio e de 28,00 euros no decurso do evento.

Os bilhetes simples custam 13,00 euros até 15 maio. O valor sobe para 15,00 euros a partir dessa até ao fim de Arrábida Walking Festival.

Oficialmente apresentada a 20 de janeiro de 2020, na Quinta do Piloto, em Palmela, a primeira edição do Arrábida Walking Festival foi adiada de março desse ano para maio de 2021, devido às restrições impostas pela crise sanitária mundial.