Lisboa e Porto reabrem moradas selvagens aos seus visitantes

Com a chegada da primavera, o Zoo de Lisboa sugere um passeio ao ar livre, para admirar a vegetação exuberante que, com a mudança de estação, se apresenta ainda mais extraordinária.

Além da vegetação, girafas, tigres, elefantes, pinguins, ou os recém-chegados Cangurus-vermelhos são alguns dos animais que, de entre as cerca de 300 espécies, aguardam pela sua visita.

O mesmo Zoo de sempre e da memória de todos os portugueses que se apresenta como uma opção segura para desfrutar em família, num espaço amplo e ao ar livre, e que promete transportá-lo numa empolgante viagem pelos quatro cantos do mundo.

Visite o Jardim Zoológico, e acrescente novos sorrisos ao álbum de família, com a certeza de que com esta visita está a contribuir para a conservação das espécies e dos seus habitats. Adquira o bilhete com antecedência no site do Zoo e aproveite o desconto de 15% que até dia 30 de abril estará em vigor.

Zoo Santo Inácio com horário alargado

A reabertura do Zoo Santo Inácio deu-se com horário de visitas até às 19h. O espaço, que convida a momentos de natureza, de ar puro e de vida selvagem, obedece a todas as normas estipuladas pela Direção Geral da Saúde, com a disponibilização de postos de higienização ao longo dos mais de 15 hectares do parque.

A alimentação, cuidados veterinários, manutenção dos habitats dos mais de 600 animais e espaço envolvente, e a gestão de toda a empresa traduzem-se em despesas fixas mensais elevadas e, por isso, o Zoo Santo Inácio relembra que, quem quiser contribuir para a missão de conservação das espécies, poderá apadrinhar um animal e visitar o afilhado sempre que entender; adquirir um cheque prenda da visita ao parque–ZooGift–,válido por quatro meses; ou comprar um ZooCard, que permite usufruir de entradas ilimitadas durante o período de um ano.