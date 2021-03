10 Lugares para visitar depois do confinamento

Porventura pode existir algo tão maravilhoso como viajar na companhia de toda a família? Valorizamos agora ainda mais este tipo de programas.

Vá pensando no destino a visitar e, após o confinamento, embarque na aventura de descobrir os recantos do nosso País. De norte a sul de Portugal desconfine em segurança.

Prepare listas de jogos para fazer na viagem, 61 piadas secas para fazer rir os miúdos, 23 ditados populares que todos vão querer aprender, e claro, um roteiro de viagem com uma dezena de locais para visitar.

Volte a colocar os pés na areia na Praia do Senhor da Pedra, desvende os segredos escondidos no Castelo de Santa Maria da Feira, descubra a Veneza portuguesa e aproveite para visitar uma das ruas mais belas das terras lusitanas em Águeda, do Projeto Umbrella Sky, respire ar puro na Mata Nacional do Buçaco, corra ao ar livre e faça um piquenique.

O centro do País também aguarda por si, com aldeias de xisto, conventos magníficos, parques e grutas únicas, um céu estrelado na Nazaré e uma ponte natural sobre o mar, nas Berlengas. Vamos desbravar Portugal!

1. Praia do Senhor da Pedra

Eleita em 2015 uma das praias mais belas da Europa pelo European Best Destination, este é o local ideal para começar a desconfinar. Coloque os pés na areia, sinta o cheiro a maresia e desvende uma das grandes belezas da praia, pontificada pela Capela do Senhor da Pedra, erigida junto ao mar, em 1686.

2. Castelo de Santa Maria da Feira

Entre num verdadeiro conto de fadas neste castelo que, durante os anos 40 do século XX, foi alvo de grandes obras de restauração e recuperou o seu aspeto nobre e imponente. Visto como um dos modelos mais notáveis da arquitetura militar da Idade Média, o Castelo de Santa Maria da Feira é, no nosso País, o que mais se aproxima da imagem que as crianças têm de um castelo encantado.

3. Aveiro – Veneza Portuguesa

Aveiro é uma cidade em que apetece viver. Sugerimos que a visite e usufrua dos magníficos equipamentos e fascinantes paisagens que esta cidade e a zona envolvente têm para oferecer. Dirija-se ao centro da cidade de Aveiro (perto do Fórum), onde encontra a loja BUGA (Bicicleta de Utilização Gratuita de Aveiro), que disponibiliza bicicletas, cadeiras para bebés e capacetes. Quer melhor maneira de ficar a conhecer uma cidade? Aproveite e visite a rua mais bela e colorida de Águeda, aprimorada pelo “Projeto Umbrella Sky”.

4. Mata Nacional do Buçaco

Descubra a rara beleza da Mata do Buçaco, considerada património nacional, com árvores seculares, raras e exóticas, plantadas pelos Frades Carmelitas que ali estabeleceram um Convento em 1628. No coração da mata,é obrigatório ver o Palace Hotel do Buçaco, uma verdadeira joia de arquitetura. Mesmo ao lado, visite o convento carmelita, todo forrado a cortiça, onde o Duque de Wellington dormiu durante a batalha do Buçaco.

5. Aldeias de Xisto

São de xisto e um encanto para descansar em família. Vistas ao longe, no meio da serra, quase parecem de brincar. São as “Aldeias do Xisto”, uma rede de 27 aldeias no centro de Portugal, que renasceram das ruínas para um projeto turístico único. Um fim de semana ou umas miniférias nas “Aldeias do Xisto” são uma ideia completamente diferente e aliciante de passar momentos inesquecíveis numa das zonas mais bonitas e verdes de Portugal, entre Castelo Branco e Coimbra.

6. Nazaré

Descubra em família os tesouros de Leiria, com uma visita ao castelo, a um museu especial e, se tiver tempo, à estação de comboios. Depois vá à Nazaré, um dos lugares mais tradicionais de toda a costa portuguesa. Pelo meio, aprecie a tranquilidade de São Pedro de Moel. Que belo passeio!

7. Côja – Portas do Açor

Localizada à entrada da Serra do Açor, Côja é uma das belas Aldeias de Xisto da cidade universitária – Coimbra, no Município de Arganil. Escondida no meio da Natureza, rica em fauna e flora diversificada, ladeada pelo rio Alva, com surpreendentes acidentes geológicos, como a Fraga da Pena, esta é uma das vilas de Portugal que merece decerto uma visita com toda a família

8. Grutas de Mira de Aire e Salinas de Rio Maior

Mergulhe nas profundezas da Terra e conheça as maiores grutas de Portugal. Uma verdadeira visita debaixo dos nossos pés! A Gruta mantém durante todo o ano uma temperatura interna estável: cerca de 17ºC. Este ar quente e húmido subia pelo algar e, ao entrar em contacto com o ar frio do exterior nos meses de inverno, condensava-se, criando uma neblina. Surpreenda os miúdos com uma visita às Salinas de Rio Maior, também localizada no Parque Natural das Serras d’Aire e Candeeiros.

9. Convento de Cristo

Classificado como Património da Humanidade pela UNESCO, a origem do Convento de Cristo remota aos primórdios do reino de Portugal e à presença dos Templários na Península Ibérica. Seja pela sua magnitude ou importância histórica, este é um monumento a visitar.

10. Berlengas

Toda a gente as conhece, mas poucos já lá foram. Com bom tempo, é altura de visitar as Berlengas. Estão em pleno oceano Atlântico, mas de Peniche, a olho nu, as Berlengas são quase sempre visíveis. Com tão poucas ilhas junto à costa continental, as Berlengas são, por isso, uma rara ocasião para um passeio em família, até porque não é todos os dias que podemos mostrar aos nossos filhos uma ilha, ainda por cima, tão bonita e selvagem.

Divirta-se!