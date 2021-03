Levando sempre em consideração as preferências da criança e a idade, opte por atividades que estejam de alguma forma ligadas ao comportamento que têm em casa ou que ajudem a ajustar algumas atitudes menos positivas.

O deporto é ótimo para moldar qualidades como resiliência, empatia, fairplay, dedicação, concentração, entre muitas outras, e um excelente mecanismo para combater alguns defeitos como o egoísmo ou o individualismo.

Além disso, todas as crianças têm necessidades diferentes. Enquanto umas precisam de gastar energia, outras precisam de calma e concentração. No final das contas, qualquer experiência desportiva será com certeza uma mais valia, nem que seja pelas novas aprendizagens.

Natação

Esta é uma das modalidades ideais para qualquer criança e pode ser iniciada com alguns meses de vida (sempre com o consentimento do pediatra). Além de ensinar a nadar, esta modalidade trabalha todo o corpo e melhora a capacidade cardiorrespiratória, a resistência física e muscular, a coordenação motora e a flexibilidade.

Desportos de equipa

Atividades desportivas como futebol, basquetebol, voleibol ou andebol são ótimas opções para crianças com muita energia, mas também falta de disciplina ou com tendências egoístas. Sendo desportos coletivos, exigem trabalho de equipa, entendimento das regras e o respeito pelos companheiros, adversários e treinadores. É ideal para desenvolver capacidades motoras, além de contribuir para a saúde cardiovascular e respiratória e beneficiar o metabolismo. A sua prática deve ser iniciada a partir dos 4/5 anos.

Ginástica

Aconselhada a partir dos 3 anos, a ginástica é uma modalidade com inúmeros benefícios físicos e cognitivos. Além de ser bastante desafiadora, ajuda a desenvolver a flexibilidade, o controlo e a coordenação motora do corpo. Uma opção a considerar para crianças com baixa autoestima ou dificuldades de concentração.

Artes Marciais

Para crianças a partir dos 4 anos, com tendência para ter impulsos agressivos, as artes marciais como karaté, judo, taekwondo ou capoeira podem ser uma excelente ferramenta para enraizar princípios de não-violência e uma atividade perfeita para descarregar frustrações. Além de promoverem a coordenação motora, reforçam a capacidade de concentração e incutem valores como a disciplina e o respeito pelo outro.

Crosstrainnig Kids

Sendo aconselhada a prática a partir dos 6 anos, o cross training kids é uma modalidade de treino funcional para crianças com inúmeros benefícios. Melhora o equilíbrio, favorece o desenvolvimento muscular e a coordenação motora, além de desenvolver o raciocínio e a capacidade de tomar decisões rápidas e objetivas.

Esta é uma excelente modalidade para crianças tímidas ou com baixa autoestima, uma vez que os treinos são feitos em grupo promovendo a interação social e o reconhecimento pelos feitos, que são celebrados por todos.