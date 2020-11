Se há uma atividade que nunca deixará de ser importante para qualquer faixa etária é a leitura. E os grandes leitores ganham gosto pelos livros… em casa! Por isso, é muito importante que os pais encorajem as crianças a ler e lhes vão sugerindo bons títulos, sempre adequados à etapa da vida na qual se encontram.

0-3 anos

Hora de dormir na quinta

Os animais da quinta estão prontos para ir dormir nesta história ternurenta e cheia de surpresas. "Hora de dormir na quinta" é um livro perfeito para a hora de deitar.

Os Meus Primeiros Contos Clássicos

Uma coleção de quatro exemplares com histórias que as crianças vão adorar. São muito coloridos, divertidos e ideais para os mais novos.

O Elmer e os Opostos

O elefante Elmer é uma das personagens mais acarinhas pelas crianças. "O Elmer e os Opostos" é um livro cheio de cor e diversão que ensina que as diferenças são bonitas, devem ser aceites por todos e até podem ser muito divertidas!

3-6 anos

O Cuquedo

Os animais de grande porte - girafas, elefantes, hipopótamos, rinocerontes - andam numa correria de lá para cá e de cá para lá. Tudo isto porque chegou à selva o Cuquedo. Mas... o que é o Cuquedo? Será um pássaro? Será um avião? Não! É uma lengalenga original e muito divertida.

A Cantiga do Urso

O que fazem os ursos quando hibernam? Dormem, claro. À exceção do Pequeno Urso que, uma bela manhã, resolve perseguir uma abelha. Atrás dele, vai o Papá Urso que o segue até à cidade numa busca atribulada e divertida. Sobe, desce, escorrega, canta. Por fim, o Pequeno Urso e o seu Papá reencontram-se… na ópera. É assim A Cantiga do Urso.

O Monstro das Cores

As emoções explicadas às crianças através das cores estão no livro "O Monstro das Cores". A personagem principal é um monstro que muda de cor consoante o que está a sentir. Ele não percebe porque muda de cor e a sua amiga, a menina, explica-lhe o que significa estar triste, estar alegre, ter medo, estar calmo e sentir raiva.

6-8 anos

A Bela e o Monstro

"Quem feio ama bonito lhe parece" poderia ser o título desta história de amores, medos e maravilhosas transformações, à qual é impossível ficar indiferente. No início, Bela vê o Monstro apenas como uma criatura disforme, difícil e teimosa. Mas, com o decorrer do tempo, ambos irão descobrir que, por vezes, as aparências iludem…

Ferozes Animais Selvagens

O João perdeu-se na floresta - na mesma floresta que a mãe disse estar cheia de Ferozes Animais Selvagens! Mas, nesta história, as criaturas que o João lá conhece parecem todas muitíssimo simpáticas, embora o urso, o leão, o elefante, o crocodilo e todos os outros estejam extremamente preocupados com os Ferozes Animais Selvagens de que ele falou…

História de um Gato e de um Rato que se tornaram amigos

Estas páginas contam as aventuras de Max, que vive em Munique com os seus pais e irmãos - e com Mix, o seu inseparável gato preto com uma mancha branca na barriga. Um dia, Mix ouve uns passinhos suaves vindos da despensa e descobre que há um ladrão a comer os cereais crocantes do dono.

Esperto, Mix deixa-se ficar quieto e, de repente, com a rapidez de outros tempos, estica a pata e sente o corpo trémulo de um minúsculo ratinho. Mex, como é batizado, é um ratinho mexicano, muito medroso e charlatão. Mas os verdadeiros amigos apoiam-se um ao outro e juntos aprendem a partilhar o que de melhor têm dentro de si.

8-12 anos

O Principezinho

Um dos livros mais traduzidos e lidos em todo o mundo que vale a pena conhecer - O Principezinho! Esta é a história de um rapazinho com cabelos dourados e de um piloto perdido no deserto.

Uma história na qual se percebe que só um coração puro e cheio de alegria pela vida é que conseguiria expressar, de forma tão terna, um dos laços mais importantes da existência: o amor - «Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos.»

Coleção Sete Irmãos: Maria, Os Segredos da Irmã mais velha

A Maria tem 15 anos e é a mais velha de seis irmãos. Da escola ao ballet, passando pela vida familiar e pelos programas com os amigos, a Maria vive intensamente cada momento enquanto vai aprendendo a conhecer-se a si mesma e aos outros. Uma coleção cheia de histórias de aventura, romance e muitas partidas.

O Colégio das Quatro Torres

A Diana está de partida para o seu novo colégio e não se esqueceu de nada… Raquete de ténis, algum dinheiro, mau génio (ups!) Será que O Colégio das Quatro Torres está preparado para receber esta espalha-brasas? Vêm aí tempos atribulados nas Quatro Torres.