5 Leituras para raparigas determinadas

Este ano o lema das Nações Unidas para assinalar o Dia Internacional da Rapariga é “My voice, our equal future”. Quer na área da não-ficção como na da ficção há livros, disponíveis no mercado, que abordam histórias de raparigas fortes, capazes de fazer ouvir a sua voz e de fazer a diferença no mundo.

Greta Thunberg: Uma História Incrível

Quando Greta se sentou sozinha em frente ao parlamento sueco em protesto pela inação do governo na luta contra as alterações climáticas, nada fazia crer que esse gesto viesse a ter o impacto que teve.

Greta tornou-se uma inspiração para milhões de crianças, jovens e, até, adultos. A mensagem era clara: «A nossa casa está a arder» e não podemos esperar mais para agir!

Com apenas 16 anos, a jovem sueca tornou-se um símbolo da luta estudantil contra as alterações climáticas. Está tudo aqui.

A Vida Incrível de Billie Eilish

Anti-heroína da pop, a voz da Geração Z, uma representação sonora perfeita da segunda década do século XXI, com todas as suas falhas, fracassos e receios. Billie Eilish é o fenómeno da cultura pop que se tornou o ícone da geração nascida no século XXI e o espelho dos tempos estranhos e inquietantes em que vivemos.

A sua obra transcende géneros, gostos e idades. Ela conseguiu captar o espírito do mundo atual e destilou-o através de uma música arrepiante, estranha e completamente hipnótica. E tudo isto antes de completar 20 anos. «Se eu consegui, tudo é possível!»

Patina

Da autoria de Jason Reynolds, embaixador para a Literatura Juvenil nos EUA, este é o segundo volume de uma série dedicada ao desporto.

Patty é muito diferente das suas colegas do colégio privado. Não vive com os pais, mas com os tios, cuida da irmã mais nova, e faz parte de uma equipa de atletismo. É uma rapariga determina que procura estar sempre à altura dos vários desafios. Participar em corridas de estafetas vai levá-la a amadurecer ainda mais depressa.

Uma história repleta de pessoas inspiradoras, sobre a importância de estabelecer relações fortes.

Robot Selvagem

Premiado romance juvenil, escrito por Peter Brown e traduzido para mais de 20 idiomas. Conta a história de Roz, uma robot que acorda numa ilha selvagem e procura adaptar-se a um ambiente hostil.

Um romance sensível e inteligente que aborda temas como a amizade, a cooperação, o respeito pela diferença, a proteção do meio ambiente e o progresso tecnológico. «Um Robinson Crusoé do futuro» cuja história tem continuidade na sequela Robot em Fuga.

O Filme da Minha Vida

Ingrid é atriz e tem cada vez menos trabalho. Quando a crise se instala, a sua filha Olivia, de 12 anos, convence o irmão mais novo de que estão todos a atuar num filme secreto, apenas para o proteger das dificuldades que a drástica mudança de vida acarreta.

Romance juvenil premiado sobre crise, precariedade e pobreza. A autora, Maite Carranza, é uma escritora catalã galardoada com o prémio Cervantes Chico pelo conjunto do seu contributo para a literatura infantojuvenil espanhola.