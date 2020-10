De Norte a Sul e Ilhas: 100 passeios para fazer em família cá dentro

Paulo Nogueira, conhecido jornalista da SIC e colaborador da Estrelas & Ouriços praticamente desde o início da revista, lançou o livro “100 Lugares Para Conhecer Portugal Com as Suas Crianças”, com o objetivo de guiar as famílias pelos melhores passeios, com programas que ele próprio realizou com a sua família.

O livro, tal como o título indica, recomenda uma centena de locais de Norte a Sul do nosso país, entre monumentos, museus, povoações ou parques, englobando sítios amplamente conhecidos e outros menos óbvios, que são ideais para visitar em família e de que Paulo Nogueira é um grande conhecedor, não apenas como colaborador da Estrelas & Ouriços mas também como pai bastante viajado cá dentro.

Vamos por partes: começamos pelo Minho e Trás-os-Montes, seguimos para o Grande Porto e Douro, Aveiro, Viseu e Coimbra, Serra da Estrela, Região Oeste, Ribatejo, Grande Lisboa e Setúbal, Alentejo, Algarve e terminamos com as ilhas Madeira, Açores.

"As boas memórias de infância deixam marcas para o resto da vida e são irrepetíveis. O que não fazemos em pequenos dificilmente conseguimos fazer em adultos. O melhor exemplo disso são os passeios em família, com os pais. Nessas memórias remotas guardo a alegria do passeio, a satisfação de descobrir a novidade e a beleza do meu país e a sensação de bem-estar e conforto de o fazer na companhia de alguém que me protegia, amava e dava a mão."

As palavras do autor introduzem as páginas que se seguem de passeios como o Gerês, o Parque Natural de Montesinho - um dos maiores parques naturais portugueses, que abarca os concelhos de Bragança e de Vinhais - o Museu Interativo do Chocolate, em Viana do Castelo, o Museu do Carro Elétrico no Porto, o Zoo de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, o Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, o Castelo de Almourol, o Palácio da Ajuda, o Alqueva, as Minas do Lousal, o Parque Natural da Ria Formosa, as Casas de Santana, na Madeira, as Fábricas de Chá, em São Miguel, entre muitos outros!

Parque Natural de Montesinho créditos: © ANTîNIO Sç

Editado pela Oficina do Livro/LeYa, “100 Lugares Para Conhecer Portugal Com as Suas Crianças” é um guia indispensável para ter à mão durante as férias e os passeios de fim de semana em família.

Bons passeios!