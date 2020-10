Setúbal: Convento de Jesus volta a abrir as suas portas

Após um logo período de requalificação, o Convento de Jesus, em Setúbal vai reabrir ao público, a 10 de outubro. A sessão oficial de abertura começa às 18h e conta com uma intervenção da presidente da autarquia, Maria das Dores Meira, e um registo musical pela Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi, acompanhada por Maria Clara Batista, no violoncelo.

Em seguida, pode participar de uma visita guiada ao Museu de Setúbal/Convento de Jesus, que inclui um circuito musical com passagens pela Igreja de Jesus, Coro Alto e zona dos Claustros, com Cecília Drouillet, em harpa, Beatriz Afonso, no violino, e Miguel Santos, na guitarra clássica, ambos da Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi, e Ana Sofia Vilares, em flauta transversal, da Sociedade Musical Capricho Setubalense.

Para o público em geral, as visitas, de entrada gratuita, com lugares limitados, decorrem no período das 19h às 20h, mediante reserva pelo telefone 265 537 890 ou pelo email.

Espetáculo de vídeo mapping

Ainda no dia 10, o programa cultura conta com um espetáculo de vídeo mapping “Convento de Jesus”, com projeção na fachada principal do monumento, dinamizado por Ocubo, com sessões às 21h e às 23h, assim como um concerto oficial de abertura, às 21h15, a cargo de Rodrigo Leão, o qual conta com a participação especial do Coro Feminino TuttiEncantus, ambos no renovado Largo de Jesus.

Tanto o espetáculo de vídeo mapping como o concerto por Rodrigo Leão têm entrada gratuita, mediante levantamento de convite na Casa da Cultura, localizada na Rua Detrás da Guarda, no centro histórico da cidade.

Teatro para todos

O programa encerra com a peça “Quadro Vivos de Caravaggio”, encenada por Ricardo Barceló, com sessões às 18.30h e as 21.30h, que partilha com o público dramatizações acompanhadas de melodias barrocas e em que os atores Bárbara Cordeiro, Daniela Serra, Jan Gomes, Sofia Vasconcellos Gonçalves, Miguel Freire, Anouschka Freitas e Jorge Albuquerque representam ao vivo pinturas.

O apontamento musical pelo Coro Setúbal Voz e a dramatização “Quadros Vivos de Caravaggio” são de entrada gratuita, mediante reserva na Casa da Cultura de Setúbal ou através do email.

Conheça aqui o programa completo.