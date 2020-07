Em Lisboa e no Porto, os jardins e parques são muitos, variados e excelentes para passar um serão em família. Em dias de sol, não há melhor programa do que levar as crianças a passear na rua, incentivá-las a gastar as suas energias a fazer o que mais gostam: brincar.

Lisboa

Parque Eduardo VII em São Sebastião

Um dos jardins mais bonitos da cidade de Lisboa com muito espaço verde para os miúdos correrem e gastarem energia e uma Estufa Fria repleta de patos que podem admirar. O parque esconde um recanto dedicado às crianças com um barco de piratas, baloiços e escorregas para garantir várias horas de muita diversão.

Parque Recreativo do Alto da Serafina

Sempre muito concorrido, este parque é um verdadeiro oásis de diversão para as crianças. Pode levar o almoço e fazer um piquenique em família no Parque das Merendas, depois de terem passado a manhã a brincar nas cabanas dos índios, nos baloiços, escorregas e demais aventuras. Tem uma escola de condução onde as crianças podem aprender a andar de bicicleta e patins, com sinais de trânsito e uma pequena estrada só para elas!

Jardim da Estrela

Situado no centro de Lisboa, mesmo em frente da Basílica da Estrela, este jardim é perfeito para um dia passado em família. Tem um parque infantil com baloiços, areia e uma teia de aranha onde podem trepar e brincar. O jardim está repleto de árvores e sombras que o tornam muito agradável mesmo nos meses de verão.

Parque do Alvito em Alcântara

Foi o primeiro parque infantil de Lisboa, criado nos anos 40. Vale a pena dar a conhecer este parque aos miúdos e deixá-los aproveitar as brincadeiras que estão reservadas para eles, como o comboio e caravela de madeira, baloiços e muitas outras surpresas. Tem também um campo de futebol, onde as crianças podem gastar as suas energias e uma esplanada onde pode tomar um café enquanto dá uma vista de olhos na pequenada. Não falta também um parque de merendas para o caso de preferir levar farnel.

Parque Marechal Carmona

Situado em Cascais e muito perto da praia, este parque é um destino perfeito para quem vai passear na vila. Tem um imenso jardim verde, onde podem apanhar sol, brincar à apanhada, jogar futebol e brincar à vontade. Está repleto de lagos e percursos românticos, árvores e vários parques infantis adequados a várias faixas etárias.

Porto

Quinta do Covelo

Esta quinta, localizada na freguesia de Paranhos, tem vários hectares de espaço verde onde não vai faltar espaço para correr e brincar à vontade e aproveitar o ar puro do campo. Existe também um parque infantil cheio de escorregas e um café onde os pais podem relaxar e conversar enquanto os miúdos brincam.

créditos: Camara Municipal do Porto/DMPCASU

Parque de São Roque na Campanhã

Um jardim conhecido pelo seu romanticismo, lagos e miradouros incríveis, é também um local perfeito para um dia bem passado em família. Tem um labirinto onde todos se vã divertir a jogar às escondidas e um parque infantil para animar as crianças e proporcionar-lhes longos momentos de diversão.

Parque do Buçaquinho

Localizado a cerca de 35 minutos do Porto, este parque é um imenso jardim verde com espaço para as crianças correrem à vontade até gastarem toda a energia possível. Podem também aproveitar para requisitar bicicletas no local e dar um belo passeio em família, brincar no parque infantil e apreciar os animais e as plantas que vão lá estar a fazer-lhes companhia.

Homem do Leme na Foz

Renovado em 2018, este parque situado junto à praia do Homem do Leme, é perfeito para as crianças. Pode aproveitar ainda para dar um mergulho na praia depois da brincadeira e petiscar nos excecionais restaurantes que existem perto do local, quando as crianças se começarem a queixar da fome. Opções deliciosas e aptas para todos os gostos não vão faltar!

Parque Basílio Teles em Matosinhos

Um jardim lindíssimo onde pode encontrar um parque infantil cheio de equipamentos que as crianças vão adorar e ainda belos cenários perfeitos para a fotografia de família anual.