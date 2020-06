10 praias fluviais onde tem de ir ao banho este verão

Praia do Adaúfe | Braga

Banhada pelo Rio Cávado, fica a 15 minutos de Braga. O espaço para banhos é grande e, para os mais aventureiros, existe uma prancha de saltos, desportos radicais e canoas para descer o rio. Aproveite para alugar uma gaivota e descobrir este paraíso natural com a sua família.

Praia da Ilha do Gerês | Terras de Bouro

Situada na estrada que liga Vilar da Veiga ao Gerês, esta pequena praia fluvial está rodeada de uma belíssima paisagem e é conhecida pela pequena ilha que lhe dá o nome. Um lugar excelente para nadar, mergulhar, fazer canoagem ou passear de gaivota.

Praia da Congida | Fr. Espada à Cinta

No Parque Natural do Douro Internacional, em Freixo de Espada à Cinta, a praia fluvial da Congida tem jardins amplos, uma zona de merendas, um parque infantil e uma piscina fluvial. Do cais partem passeios turísticos de barco que sobem o Douro.

Praia de Foz d'Égua | Piódão

Perto da aldeia do Piódão, em plena Serra do Açor, é caraterizada pelo seu ambiente rural, com as típicas casas de xisto e lousa em pano de fundo. Tem uma piscina natural, que é ideal para os miúdos. O acesso pedonal é acidentado, mas a zona envolvente é bastante plana, com muito espaço.

Praia de Loriga | Seia

Esta praia faz da Serra da Estrela uma paragem obrigatória no verão. Em pleno parque natural, no curso da Ribeira de Loriga, distingue-se pelas águas puras e cristalinas, pelo acesso adaptado a pessoas com mobilidade reduzida e, claro, pela bela paisagem a toda a volta.

Praia Ana de Aviz | Figueiró dos Vinhos

É na aldeia de Ana de Aviz que fica esta praia fluvial. Com uma represa que sustém a água da ribeira, formando uma espécie de piscina, foi pensada para adultos e crianças. Além da uma área envolvente com relvado, pode encontrar atividades desportivas e radicais para todos os gostos.

Praia Penedo Furado | Vila de Rei

É bastante procurada pela água transparente e pelas boas infraestruturas. As crianças beneficiam da água pouca profunda na zona de banhos e de um parque infantil. Há diversas atividades desportivas disponíveis e, a cerca de 10 minutos a pé, cascatas naturais.

Praia de Monsaraz | Monsaraz

Em pleno Lago Alqueva, a praia de Monsaraz tem um areal com 120 metros de comprimento. A Bandeira Azul certifica a qualidade desta praia, que conta também com uma piscina flutuante dividida para adultos e crianças. Existem zonas de relvado e atividades desportivas.

Praia Fluvial da Tapada Grande | Mértola

Fica na Mina de São Domingos, nas proximidades de Mértola, e oferece excelentes condições. As grandes áreas relvadas e o extenso areal fazem desta praia no interior profundo do Alentejo um pequeno paraíso. De destacar as sessões de cinema e os concertos ao ar livre que decorrem, durante o Verão, no anfiteatro junto à praia.

Praia do Pego Fundo | Alcoutim

Alimentada pela Ribeira de Cadavais, esta praia no interior do Algarve beneficia de águas tranquilas, lençóis de areia dourada e várias zonas de acesso fácil. Os jardins e o campo de voleibol são outras das atrações.