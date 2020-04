Chame os miúdos para junto de si e deliciem-se com uma experiência virtual única por alguns dos locais mais belos do país.

Sintra

Esta bela cidade, a 23 km de Lisboa é muito visitada tanto pelos turistas como pelos portugueses de todo o país. Conhecida pelos seus palácios, jardins e praias, é um ponto obrigatório do roteiro. Já alguma vez provaram os famosos travesseiros de Sintra?

Nazaré

Situada na freguesia de Famalicão, a Nazaré é uma vila muito dedicada ao turismo e um dos principais pontos de interesse turístico internacional do país. É muito frequentada por surfistas de todo o mundo e conhecida pelas suas ondas gigantes.

Óbidos

Óbidos é uma pequena vila pitoresca, situada a 85 km de Lisboa e localizada no distrito de Leiria. Encanta a todos os que a visitam devido às suas tradições e festas típicas como a Feira Medieval, o festival do chocolate ou a Vila Natal.

Funchal, Madeira

A Ilha da Madeira é outro local turístico do nosso país a não perder. Localizada no Arquipélago da Madeira, a 1000 km de Lisboa é um dos lugares preferidos dos turistas. A beleza das paisagens, o azul intenso das águas, os grandes vales e as suas montanhas tornam-no um destino único que não podem deixar de visitar!

São Miguel nos Açores

Esta ilha portuguesa situada no Arquipélago dos Açores é conhecida pela sua paisagem vulcânica, pela flora e vida marinha. Algumas das paragens obrigatórias são a Lagoa das Sete Cidades e a visita às Furnas.