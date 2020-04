Pintar, ler, estudar, descobrir novas brincadeiras que se podem fazer sem ecrãs, cozinhar e arrumar são algumas das atividades que pode sugerir aos seus filhos por estes dias e que os vão ajudar a crescer e desenvolver a criatividade e imaginação. No entanto, também pode ser necessário dar-lhes algum tempo para aproveitar os desenhos animados e o mundo online.

Deixamos uma lista de sugestões de sites e apps muito divertidas, que, além de ensiná-los a brincar, vão ajudá-los a aprender sempre algo novo!

Apps e sites para aprender a brincar

A plataforma Colorir Online é um site onde pode encontrar uma imensa variedade de desenhos divertidos e diferentes para colorir. Desde animais, a castelos, princesas e bombeiros, o seu filho só tem de escolher e mostrar a veia artística que tem dentro de si. Se preferir, pode optar por imprimir os desenhos para que possam colorir com lápis e caneta.

Na Academia Zu, as crianças vão ter de que cuidar de um animal de estimação: dar-lhe de comer, levá-lo ao veterinário, tratar da higiene… Ao longo do jogo, vão recebendo dicas e sugestões para melhorar o seu desempenho e aprenderem a cuidar melhor dos seus amigos animais.

Se os seus filhos estiverem ainda a aprender as letras, pode sempre sugerir brincarem com a app Peg e Pog. É um jogo de aventura e missão, que ajuda as crianças a irem desenvolvendo o seu vocabulário e a conhecerem melhor o mundo que os rodeia.

O Recycle BinGo é provavelmente o jogo mais amigo do planeta. Através de missões especiais e desafios divertidos, as crianças vão aprender a reciclar e a ganhar gosto e preocupação por cuidar do mundo em que vivemos. É sempre possível cuidarmos do nosso planeta mesmo sem sair de casa! Veja algumas sugestões aqui.

Alguma vez ouviu falar do site Que bicho te mordeu? Trata-se de um site com conteúdos lúdicos e didáticos para crianças e adolescentes que tem como principal objetivo espicaçar a vontade de perguntar e de querer saber das crianças. Nesta plataforma o seu filho pode encontrar temas com vertentes científicas, direitos humanos, temas ambientais, culturais entre outros.

A nova APP do Mundo Panda tem muitos momentos de diversão garantida para oferecer às crianças lá de casa. É gratuita e muito fácil de utilizar. Nela os seus filhos vão poder assistir às suas séries favoritas, jogar e fazer desenhos criativos, entre muitas outras surpresas.

No site da Fisher-Price vai encontrar vários jogos online para as suas crianças. Basta selecionar a idade que pretende e mergulhar com o seu filho na aventura dos números, formas, letras cores e muito mais! Tem muitas opções para bebés.

A Coruja Boo é uma plataforma com jogos educativos gratuitos, de forma a que possam ser facilmente utilizados pelos mais pequeninos. Em alguns, só é necessário mexer uma tecla, noutros, ensinam a utilizar o rato do computador para atingir os objetivos. O tema são os animais e há uma imensa variedade de jogos diferentes para explorar!

Dá a Mão à Floresta é um projeto de Responsabilidade Social e Ambiental da The Navigator Company. Promover a necessidade de proteger a floresta, valorizar os produtos de origem florestal, onde está inserido o papel, bem como preservar o ambiente são os principais valores que o projeto procura transmitir desde a sua criação, aos mais pequeninos. No site, vai poder encontrar um leque muito alargado de jogos interativos relacionados com estas temáticas, que vão fazer os seus filhos passar um bom bocado!

Na plataforma Jogos 123, diversão e aprendizagem são palavras de ordem. Desde sudokus, jogos de memória e palavras cruzadas, a quizz e jogos de sequências, não vão faltar ideias para as crianças explorarem e descobrirem nesta quarentena.