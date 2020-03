Atualmente a internet permite-nos fazer quase tudo a partir de um clique. Falar com os amigos, fazer compras, estudar e até viajar.

Se plataformas como o Google Maps nos permitem conhecer os lugares através de caminhos e direções, outras permitem explorar locais a 360º.

Sabemos que nada substitui um bom passeio, mas enquanto não é tempo de sair de casa, através de uma visita virtual consegue planear a próxima escapadinha em família. Conheça as cidades portuguesas a partir do conforto de sua casa.

Viana do Castelo

No “topo” do País, bem a Norte, encontra Viana do Castelo. Esta cidade possui um centro histórico fácil de fazer a pé e um património riquíssimo, agora visitável a partir de um clique.

Vila Real

A região de Vila Real possui indícios de ter sido habitada desde o paleolítico. Vestígios de povoamentos posteriores, como o Santuário Rupestre de Panóias, revelam a presença romana. Uma região antiga agora visitável graças à modernidade.

Castelo Branco

Se nunca foi até ao “coração” da Beira Interior, esta pode ser a oportunidade perfeita para explorar a cidade antes de uma visita física. Através do site Castelo Branco 360 consegue passear pela cidade com um guia 360º, explorar a zona histórica e conhecer os pontos de interesse.

Coimbra

O site 360º Portugal tem uma panóplia de cidades e regiões para visitar virtualmente. Coimbra é uma delas. Aqui pode passear pelo Mondego e descobrir o centro histórico. As ruínas de Conímbriga também possuem uma plataforma.

Setúbal

O distrito de Setúbal possui algumas das praias mais belas do País. De Porto Corvo a Sesimbra, são nove as sugestões para fazer através do ecrã.

Monsaraz

Monsaraz 360 é um site interativo que permite conhecer a história e o património arquitetónico da vila medieval de Monsaraz.

Este é um dos primeiros sites nacionais com uma visita interativa completa a uma localidade através da tecnologia 360 graus, com versões de visitas para desktop, tablet e smartphones.

Beja

A cidade alentejana tem agora um mapa interativo que apresenta 24 pontos de interesse da cidade que podem ser visitados a 360 graus.

Além da visão 360 graus, o mapa apresenta uma representação dos vários pontos de interesse disponíveis para uma visita virtual e uma barra de navegação com vários ícones de navegação na qual é possível aceder a informação sobre o local visitado.

Silves

Passear por Silves é uma experiência rica, que maravilha os nossos sentidos, pela qualidade dos edifícios mais antigos e de alguns pontos chave do seu centro histórico. “Suba” até ao castelo com uma vista a 360º.