Apesar de não poder contar com os abraços físicos da família e dos amigos e de não concretizar os planos que já tinha idealizado, nas próximas linhas encontra um grande leque de sugestões, para todos os gostos, que vão seguramente fazer feliz o pequeno aniversariante.

Chef Panda: bolos à porta

Personalize a sua festa de aniversário sem perder muito tempo. Com a ajuda do site do Chef Panda pode encomendar o bolo de aniversário que o seu filho sempre sonhou, assim como diversos petiscos deliciosos. E a melhor parte: vai tudo ter à sua porta! As entregas são gratuitas e estão disponíveis todos os dias nos distritos de Lisboa e Porto.

Um aniversário Nas Nuvens

O lema deste dias é ficar em casa. Para minimizar estes tempos difíceis e dar animação e alegria à festa de anos do seu filho, estas são dicas preciosas. Conhecida pelas suas festas de pijama, brincadeiras divertidas e festas originais e criativas, a Nas Nuvens sugere algumas ideias e desafios para que o aniversário da criança seja um dia memorável.

No mundo das festas

Na Partyval tem várias opções para elaborar as melhores festas. Desde decoração até Cake Design, nada vai faltar na grande festa. Todos os artigos em loja podem ser encomendados e entregues diretamente na sua casa. se o seu filho gosta de balões cheios de hélio, esta é também uma opção com a qual pode contar neste mundo fabuloso do imaginário e da fantasia.

Registar momentos

Com as dicas de Sara Cardoso Silva da UNPLANNED Photography vai poder registar os melhores momentos do dia de festa de maneira profissional. Esta pode ser também uma excelente oportunidade para aprender algo novo e para se divertirem todos juntos, em família e sem sair de casa.

Ludicenter: presentes que vão a casa

Na Ludicenter encontra brinquedos que apostam no desenvolvimento cognitivo e que promovem a criatividade, a autonomia, a conduta social e a responsabilidade ambiental das crianças. A loja oferece uma vasta gama de produtos ecológicos e reciclados, assim como brinquedos para bebés, trabalhos manuais, soluções de construção e livros. Nesta fase de isolamento, a loja leva as suas compras até casa com portes grátis para compras superiores a 15€.

Doces caseiros

Gostava de fazer uma festa na qual os seus bolos, bolachas e sobremesas fossem caseiros, contassem uma história, tivessem uma quantidade q.b. de açúcar e, acima de tudo, fossem deliciosos? A Açúcar & Chocolate trata de tudo. Pode encomendar os doces que mais lhe agradarem e esperar que lhe apareçam à porta.

Uma festa amiga do ambiente

Todos os pais gostam de surpreender os filhos no seu dia de anos. Com a loja online PulaPulga vai ser possível, mesmo estando fechado em casa. Aqui, encontra tudo o que precisa para personalizar e criar uma festa de sonho para os mais pequenos de maneira muito acessível. Os materiais de eleição são o papel e a cortiça, reutilizáveis e amigos do ambiente.

Aniversário ao pormenor

A Partyland é uma loja que tem artigos para todo o tipo de festas. Pode encomendar o que quiser: desde decoração a pinturas, velas, serviços de Cake Design e balões de todas as formas, cores e feitios. Surpreenda o seu filho este ano e prepare a melhor festa de anos em casa!