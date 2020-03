Ouvir podcasts não é a mesma coisa do que socializar com os nossos amigos e a família, mas é uma excelente alternativa para uma boa companhia em período de quarentena. Oferecem um momento especial, longe dos ecrãs e ajudam-nos a desligar do nosso mundo e a mergulhar noutro diferente numa aprendizagem de temas das mais variadas áreas.

O programa P de Porquê do Público em parceria com a Rádio Miúdos, pretende ser um podcast onde se descomplica o dia a dia e a atualidade e se responde às dúvidas dos mais pequenos.

Nem sempre é fácil acompanhar as conversas dos adultos, pelo que neste programa o objetivo é responder a todas aquelas perguntas que ficam por fazer. Aqui encontra conteúdos como “Os mais novos explicam o ‘bicho feio’ do coronavírus”, “A moda é amiga do ambiente?”, “Porque é que há países que têm reis e outros têm presidentes?” e muito mais.

Ao gosto dos miúdos

A Rádio Miúdos disponibiliza um leque alargado de sugestões de podcasts para as crianças, onde consegue com certeza encontrar diversas opções que se adaptem ao gosto, preferências e necessidades do seu filho.

A Caixa de Perguntas é um programa que tem lugar todas as terças, quintas e domingos, no qual a psicóloga Dória Santos responde às dúvidas das crianças relacionadas com temáticas como a ansiedade, a liberdade, o telemóvel e as tecnologias, o futuro, a igualdade e muitos outros.

O Cantar Mais conta com a parceria da Associação Portuguesa de Educação Musical. Aqui, as crianças podem ouvir músicas do Património Nacional e Universal, com arranjos únicos. Acontece todas as segundas, quartas e sábados.

De Pequenino Se Escolhe o Destino é um podcast que tem como objetivo ajudar os mais novos a perceber melhor alguns assuntos mais difíceis do mundo dos adultos., que conta com programas onde se expõe o que as crianças pensam e o que querem saber sobre o mundo que os rodeia. As temáticas são variadas: A Publicidade, os Direitos das Crianças, o que é o dinheiro, o que são as eleições, entre outros. Acontece de segunda a sexta, todas as últimas semanas do mês.

Em Filosofia é Coisa para Miúdos, um programa de Joana Rita Sousa, encontra-se um espaço para perguntas e respostas, para cultivar o espanto e o porquê. Neste podcast, a filosofia é trocada por e para crianças. Todas as segundas, quartas e sábados.

Se o seu filho gosta de histórias, personagens, fantasia, mundos encantados, aventuras e magia a Letra Pequena é o podcast ideal! E a razão é simples: trata-se de um programa onde só se fala de uma coisa: livros. Acontece todas as terças, quintas e domingos.

Há sempre crianças fascinadas com a ciência, desde pequenas. Os Cientistas Explicam é um podcast que cada semana responde a uma pergunta diferente como “Porque envelhecemos?”, “Conseguimos prever o futuro?”, “Como nadam os peixes?” entre outras. As perguntas são cuidadosamente desvendadas por cientistas portugueses que fazem ciência nos quatro cantos do mundo. Acontece às quartas, sextas e domingos.

Se o seu filho costuma andar com uma lupa na mão e um caderno noutra, se gosta de animais e histórias sobre dinossauros, se passa a vida a fazer perguntas aos pais sobre tudo e mais alguma coisa, se gosta de histórias sobre príncipes e princesas e se impressiona com os castelos construídos no alto dos montes, o Só Para Curiosos é o podcast perfeito! Trata-se de um programa onde se descobrem muitas curiosidades sobre o nosso património. Todas as terças, quintas e domingos.

A Visita de Médico é o primeiro programa da Rádio Miúdos mais direcionado para os pais, mas também muito útil para as crianças, que vão sempre ter mensagens do Médico dirigidas a elas. Trata-se de uma conversa com o pediatra António Honrado Lucas sobre os mais variados temas de saúde infantil, desde o recém-nascido até à adolescência. Todas as quartas e sábados.

Ziguezagueando entre programas

Já ouviu falar dos podcasts do Zig Zag? São muito variados, abordam as temáticas mais diversas e são perfeitos para os seus pequeninos. Estes são alguns dos muitos programas que pode explorar com o seu filho.

O Gosto/ Não Gosto é um programa onde as crianças contam de forma divertida o que realmente as apaixona e o que não as atrai.

No podcast O Mundo Explicado, as crianças vão ter a oportunidade de encontrar diversos e variados temas explicados à sua medida: desde a gripe, a corrupção e a economia circular a banda desenhada, futebol e a história do Facebook, entre outros.

Esta pode ser uma excelente altura para as crianças aprenderem mais um bocadinho sobre a história de Portugal. Reis e Rainhas é um programa que de maneira divertida e original, fala sobre os diferentes reinados do nosso país ao longo dos tempos.

Qual é a criança que não adora animais? No ZigZagZoo vai ter a oportunidade de descobrir e aprofundar neste maravilhoso mundo das espécies. “Existem ursos pardos em Portugal?”, “Os Golfinhos bebem água?”, “É verdade que o rinoceronte branco está extinto?” e “Porque se chama Girafa?” são algumas das respostas que vai poder obter neste podcast.

Como é que se diz em… É uma maneira divertida e fácil de descobrir e desenvolver novas línguas. Aqui as crianças podem aprender a dizer “carro” em espanhol, “cão” em francês, “estojo” em inglês, “bom dia” em alemão e muito mais!

No podcast Para o Infinito e Mais Além, o seu pequeno vai poder encontrar respostas para uma grande variedade de perguntas relacionadas com o nosso planeta e não só: “Quantas luas existem no sistema solar?”, “Existe uma galáxia chamada CR7?”, “O que é o Big Bang?” e pelo infinito fora!

E o que pode ser melhor nesta altura que um programa com muitas atividades e ideias originais para as crianças fazerem em casa? No podcast Dentro de Casa não Chove, os seus filhos vão encontrar diversos desafios e propostas que prometem recordações inesquecíveis.