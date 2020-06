Inspirações de verão: 9 livros para ler na praia entre um e outro mergulho

Olá, Farol!

Uma viagem inesquecível ao imaginário dos faróis, da autoria de Sophie Blackall, ilustradora multipremiada. A constância, a mudança e a passagem do tempo num tributo luminoso a um farol intemporal e ao seu guardião.

Galardoado com a Caldecott Medal, prestigiado prémio de ilustração, o livro inclui no final uma nota pessoal da autora acerca da sua relação com os faróis e o que a inspirou a escrever esta história. Primeiras páginas aqui.

O Reino de Coral

Das mesmas autoras de Começa numa Semente, vencedor do prestigiado prémio Margaret Mallett para não-ficção infantil, este livro é um mergulho poético num ecossistema em perigo.

Através de rimas suaves e belas ilustrações, a história explora o ciclo da vida, a diversidade e a cor do ecossistema de recifes de coral, bem como as ameaças que estes enfrentam e o que podemos fazer para os salvar. O texto é de Laura Knowles e as ilustrações de Jennie Webber.

O Clube dos Cientistas 9: Alerta no Mar

A coleção ideal para quem gosta de ler e de fazer experiências. Neste volume, os três irmãos vêem-se envolvidos num perigoso caso passado em alto mar: serão eles capazes de ajudar a Polícia Marítima a apanhar o bando de ladrões de corais vermelhos? Primeiras páginas aqui.

Será o Mar o Meu Lugar?

Este livro ilustrado lança um alerta acerca dos perigos do plástico para todas as criaturas dos mares. Através da viagem de um saco de plástico pelas águas, e do risco que correm os seres marinhos que com ele se cruzam, as crianças aprendem a importância de manter o oceano limpo e a salvo das terríveis investidas do plástico.

As ilustrações divertidas e a história cativante fazem despertar a consciência ecológica dos mais pequenos. Primeiras páginas aqui.

À Descoberta da Praia

Tudo a postos para descobrir os segredos da praia? Este é o livro perfeito para jovens aventureiros. Inclui dicas sobre surf e mergulho, observação de criaturas marinhas, divertidos jogos de praia, e até como construir um incrível arco de pedras. Também alerta para os perigos, desde comer mexilhões partidos a ser apanhado num agueiro.

À Descoberta da Floresta

Guia com jogos divertidos, dicas valiosas sobre como proteger a floresta, e informações sobre o que fazer em caso de emergências. Este livro explica como construir um abrigo, fazer nós especiais, preparar uma fogueira e até conseguir obter água a partir da tua urina! Também diz o que não fazer: desde comer cogumelos venenosos a atear um fogo florestal.

Caderno (da Natureza) do Bicho do Mato

Diana Oliveira desafia as famílias a tirar partido das experiências ao ar livre e do contacto com a natureza, os animais, as plantas, as formações naturais. Este Guia para Explorar e Experimentar a Natureza, ilustrado e com muitas informações úteis e práticas, convida a partir à aventura mesmo à porta de casa. Primeiras páginas aqui.

Viagem ao Património Português

A propósito de férias cá dentro e da campanha #euficoemportugal, este livro de Rita Jerónimo (texto) e Alberto Faria (ilustrações) sugere passeios em família à descoberta do património cultural, material e imaterial português classificado pela UNESCO como Património da Humanidade.

Uma viagem inesquecível para leitores de todas as idades à descoberta de lugares e experiências ímpares, do Alto Douro Vinhateiro à Dieta Mediterrânica. Primeiras páginas aqui.

As Viagens de Gulliver

Relato das famosas peripécias das quatro viagens de Lemuel Gulliver que o levaram a conhecer lugares e seres improváveis, desde os pequenos liliputianos até aos gigantes altivos e gananciosos de Brobdingnag.

Um livro de aventuras fantásticas que se tornou um clássico da literatura universal. Primeiras páginas aqui.

