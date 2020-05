Existem várias salas de teatro no mundo que podem chegar a ser verdadeiras obras de arte e tornar-se em edifícios emblemáticos e inesquecíveis. Aprecie as fotografias e mostre aos seus filhos estes belíssimos teatros.

1. Ópera Semper na Alemanha

É considerada uma das mais belas casas de ópera da Europa. Na Ópera Semper realizam-se concertos, óperas e balett e a maior parte das vezes com a casa lotada. Com 1300 lugares é a casa de ópera mais lucrativa da Alemanha e a sua acústica é excelente: nem é necessário utilizar microfones.

Veja fotografias aqui.

2. Teatro Colón na Argentina

Este teatro é uma verdadeira obra-prima e a sua arquitetura e dimensão vão deixar toda a família de boca aberta! Está cheio de pormenores luxuosos e detalhes que evidenciam a sua beleza. O teatro é palco de concertos, óperas, apresentações musicais e peças de teatro.

Veja fotografias aqui.

3. Walt Disney Concert Hall em Los Angeles

Trata-se de uma surpreendente sala de concertos nos Estados Unidos e a sede da Orquestra Filarmónica de Los Angeles. O auditório conta com capacidade para mais de 2200 pessoas e todos os pormenores são estudados até ao mais ínfimo detalhe, conseguindo assim fazer com que a qualidade acústica seja perfeita.

Veja fotografias aqui.

4. Teatro Nacional de Praga na República Checa

Este teatro é muito mais do que uma bela fachada. Trata-se de um dos prédios mais significativos e culturalmente importantes da capital, assim com um símbolo da independência cultural e política Checa.

Veja fotografias aqui.

5. Teatro Nacional D. Maria II em Lisboa

O Teatro Nacional abriu as suas portas a 13 de abril de 1846, durante as comemorações do 27.º aniversário da rainha Maria II (1819-1853), passando, por isso, a exibir o seu nome na designação oficial. É um edifício belíssimo, onde decorre uma enorme variedade de espetáculos ao longo do ano.

Veja fotografias aqui.

6. Grand Théâtre em Genebra

É o principal teatro de ópera desta cidade suíça. Belíssimo tanto por fora como por dentro, este edifício é palco de cerca de uma centena de espetáculos de balet, de ópera e de música clássica.

Veja fotografias aqui.

7. Teatro Romano de Mérida

O Teatro Romano de Mérida foi mandado construir pelo cônsul Marco Vipsânio Agripa e trata-se de um dos mais relevantes monumentos da cidade. Tem capacidade para mais de seis mil espectadores, ao ar livre, no terraço e é sem dúvida, um monumento que vale a pena visitar e conhecer.

Veja fotografias aqui.