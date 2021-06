5 trilhos pedestres para fazer com os miúdos

Algumas das mais belas paisagens de Portugal podem ser descobertas de uma forma única, através de um passeio em família, por entre a natureza. Contemple os rios, atravesse florestas e conheça belíssimos parques naturais ou aldeias de encantar, através destes cinco trilhos pedestres com nível de dificuldade baixo.

Ecopista do Rio Minho | Distância: 13,5 km

Uma experiência de contrastes da paisagem, que lhe mostra uma realidade diversa e o conduz pela memória dos tempos à relação do Homem com o rio Minho, proporcionando o pleno usufruto de uma ‘via verde’ que atravessa Vila Nova de Cerveira e liga este território aos concelhos de Valença e Caminha.

As condições naturais subjacentes a este percurso permitem a presença de várias espécies de aves como o pato-real, a garça, o corvo-marinho e o guarda-rios, de mamíferos como a lontra e a marta, de anfíbios como a rã-verde, o tritão e a salamandra e de peixes como a boga, o escalo e a truta.

É pela sua importância e diversidade natural que o Caminho do Rio está integrado na Rede Natura 2000 e na Zona de proteção para as Aves Aquáticas do estuário do rio Minho. A Ecovia ‘Caminho do Rio’, em Vila Nova de Cerveira, perfaz cerca de 13,5kms de pleno contacto com o rio Minho e natureza envolvente.

Rota do Feto, Viseu | Distância: 5,20 km

O percurso tem início na Freguesia de Mundão junto ao Lago na Quinta do Catavejo, seguindo por zona residencial em direção a área florestal, através da qual se usufrui de zonas de sombra com pequenos recantos convidativos ao lazer e ao descanso.

Observam-se ainda alguns elementos ligados à fauna local, misturados na paisagem, retratando vivência mais ligadas ao campo, embora de grande proximidade com a urbe de Viseu.

O percurso segue pela povoação de Nespereira, passando próximo da Quinta dos Cabrais, destacando-se pela sua beleza e importância histórica.

A diversidade de flora local passa por árvores de fruto, carvalhos, castanheiros, pinheiros, e plátanos, observando-se ainda campos devidamente agricultados.

Rota dos Fósseis, Idanha-a-Nova | Distância: 3,10 km

Percurso circular pela região da vila de Penha Garcia, onde é possível conhecer o Castelo, Moinhos e fósseis de animais marinhos pré-históricos.

Atravesse a barragem da cidade, que fica sobre o rio Pônsul, ali pode observar os fósseis de animais pré-históricos marinhos, no lugar onde era leito de mar há milhares de anos. Também pode encontrar o antigo moinho de pedra onde se fabricava o pão que dá fama a região.

Rota do Javali, Manteigas | Distância: 11 km

A Rota do Javali permite vislumbrar a paisagem humanizada com uma vista panorâmica sobre a Vila de Manteigas, cruzar o interior de florestas magníficas, subir ao topo da ribeira de Leandres e sentir a cascata do “Poço do Inferno”.

No decorrer do percurso surgem estruturas de relevante interesse, como a Casa do Guarda-florestal dos Carvalhais ou o Viveiro Florestal das Moitas. No que reporta a linhas de água, destaca-se a Ribeira de Leandres, que corre rápida por entre escarpas e vales encaixados e o Poço do Inferno, uma cascata natural de 10 metros de altura.

Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, Vila Franca de Xira | Distância: 6 km

O parque de cariz marcadamente natural constitui-se como elemento de valorização da presença da água e do Estuário do Tejo, como um recurso com valor ambiental e paisagístico estratégico.

Com uma localização privilegiada, integra a Rede Ecológica Metropolitana como uma área estruturante primária e apresenta condições naturais excecionais, constituindo uma zona de grande valor e sensibilidade ecológica.

O Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo constitui uma infraestrutura estratégica em termos de recreio, lazer e conservação da natureza, com interesses alargados a muitos domínios, nomeadamente pedagógico e científico. Integra duas tipologias de espaços: Trilhos Pedonais/Cicláveis, associados a caminhos e combros de valas de drenagem e de ribeiras que permitem igualmente a circulação de bicicletas, e um Espaço Multifuncional, que se denominou ‘Praia dos Pescadores’.

O parque contempla ainda um Centro de Interpretação Ambiental e da Paisagem e um Observatório de Aves.