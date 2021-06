Tem medo de alturas? Conheça 7 baloiços para voar sobre o país

Descubra lugares únicos para baloiçar em família e explorar vistas deslumbrantes do topo da serra, em miradouros, no meio da Natureza, com destaque para o mar, rio ou apenas o céu. Em resumo: para contemplar!

Os baloiços são atrações dos últimos tempos que se tornaram moda e vieram para ficar. As crianças vão adorar a experiência e garantem-se bons momentos em família.

Baloiço da Boneca | Sebolido, Penafiel

No Miradouro da Serra da Boneca encontra o Baloiço da Boneca – uma estrutura gigante onde pode usufruir da natureza e aproveitar as vistas incríveis para o Douro. Para descrever o que as pessoas podem sentir e usufruir no local, na placa do nome do Baloiço lê-se: Família, Sonho, Abraço, Amor, Magia, Paz.

Baloiço do Picoto | Penafiel

A vila de Abragão, no Concelho de Penafiel, ganhou mais um baloiço de referência para quem gosta da natureza, viajar, fotografar ou tirar selfies, e claro, descobrir novos territórios e novas paisagens. O Baloiço do Picoto fica situado, como o nome indica, no alto do Picoto, um local tranquilo e no ponto mais alto da Vila de Abragão, a cerca de 540 metros de altitude. Uma iniciativa do grupo “Rodativa btt”, que pretende proporcionar momentos de lazer num cenário deslumbrante sobre a natureza, Abragão e o rio Tâmega.

Baloiço de Lordelo | Paredes, Vila Real

Fica no Alto de Meda, no ponto mais alto da cidade de Lordelo, em Paredes, e é o mais recente baloiço paisagístico da região. Este baloiço é a nova estrela da cidade de Lordelo e tamanho não lhe falta! Tem cerca de quatro metros de altura por cinco de comprimento, e nele podem andar duas pessoas em simultâneo.

Baloiço das Antas P’ro Mondego | Oliveira do Hospital

Conheça o Baloiço das Antas P’ro Mondego, construído pelo Grupo Aventuras Duas Antas, da freguesia de Seixo da Beira, e explore e os cantinhos do concelho de Oliveira do Hospital, numa só vista ampla e admirável. A pé ou de carro, vai poder apreciar as paisagens do rio Mondego, acreditando, quase, que é possível voar.

Baloiço dos Sonhos | Cabeceiras de Basto, Braga

O Baloiço dos Sonhos está localizado no monte do Castelo entre o lugar de Toninha e de Juguelhe - Riodouro, em Cabeceiras de Basto. Localizado no lugar de Toninha, a 870 metros de altitude, o Baloiço dos Sonhos é fruto do trabalho de um grupo de amigos jovens das aldeias de Toninha e Juguelhe, que quiseram transformar esta localidade num local de visita por quem passa pela zona e quer aproveitar a beleza da região.

Baloiço dos amigos de Santa Cristina | Vacariça, Aveiro

Depois do incêndio que inquietou as localidades da freguesia de Vacariça, eis que surge um espaço renovado e com um novo encanto. O Baloiço dos amigos de Santa Cristina dá um novo ar à região e promete render boas fotografias em família. Este baloiço fica num ponto alto o que lhe dá uma vista panorâmica para a aldeia. Construído em madeira, com um ar rústico, este é, desde setembro, um ponto de paragem obrigatório por quem visita as redondezas.

Baloiço do Miradouro Cabeço de Montachique | Lousa, Loures

A 409 metros de altitude, este é um local paradisíaco, a poucos minutos do centro da capital, que merece uma visita para tirar partido da paisagem envolvente. O Tejo, a ponte Vasco da Gama, o vale de Lousa e a Vista do Cabeço são algumas das áreas que consegue ver num dia de céu limpo. Para lá chegar, tem de andar ainda um bocado em terra batida numa encosta íngreme e rochosa.