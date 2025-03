O primeiro local a descobrir é a Ermida de Nossa Senhora de Alcamé. Localizado na Lezíria de Vila Franca de Xira, este edifício de grandes proporções, construído no século XVIII, tinha como objetivo permitir que os trabalhadores agrícolas pudessem ir à missa. Segundo a lenda, a Nossa Senhora de Alcamé é considerada a padroeira dos campinos e dos varinos, após ter salvo um campino de ser mordido por uma serpente.

Seguindo caminho pelas Lezírias, chega-se ao segundo ponto de paragem, o EVOA - Espaço de Visitação e Observação de Aves. Com 70 hectares, é o local ideal para conhecer as mais de 200 espécies de aves que habitam no Estuário do Tejo, entre elas, os flamingos, que podem ser avistados todos os dias entre abril e outubro. Com três lagoas, cinco quilómetros de percursos pedestres, três observatórios, abrigos fotográficos e outros pontos de observação, o EVOA tem muito para descobrir.

Terminada esta visita, é tempo de ir rumo a Alcochete. O terceiro local a explorar é o Sítio das Hortas, um espaço dedicado à educação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Este é um dos pontos mais acessíveis do Estuário do Tejo que oferece uma vista privilegiada para a observação de aves aquáticas. Nas proximidades, no Pinhal das Areias podem ser observadas aves terrestres e participar em atividades com os burros que ali residem.

Ainda em Alcochete, o próximo ponto de paragem são as Salinas do Samouco, umas das poucas ainda em funcionamento em Portugal. Com uma tradição de extração de sal que remonta ao século XIII d.C., as salinas operam até aos dias de hoje de forma artesanal, produzindo três tipos de sal: fino, grosso e flor de sal. Nas Salinas do Samouco, além de observar o processo da extração do sal, é também possível fazer caminhadas e avistar as inúmeras espécies de aves aquáticas que habitam a área.

De regresso à margem norte do Tejo, a quinta e última sugestão é um passeio pelo Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo. Com seis quilómetros de trilhos pedonais e cicláveis, o parque conta ainda com nove zonas de lazer, como, um parque infantil, um anfiteatro, zonas desportivas ao ar livre, um espaço multifuncional com o Centro de Interpretação do Ambiente e da Paisagem, um Observatório de Aves e um café-bar.