O diorama é uma representação de Portugal, com especial foco na região de Lisboa e no litoral, recriando locais icónicos e acontecimentos históricos. Entre as representações incluem-se o DinoParque Lourinhã, a grande onda da Nazaré, as casas da Costa Nova, uma aldeia tradicional do Oeste, recriações Medievais, o Aeroporto de Lisboa nos anos de 1950 e a zona oriental de Lisboa antes da Expo 98.

“Cada detalhe deste diorama foi construído com centenas de milhares de peças, sem qualquer estrutura de suporte interna, e conta com mais de 1200 minifiguras. A obra atinge um perímetro de 59 metros e 0,656 metros de altura, com pelo menos uma característica distintiva a cada 20x20 tijolos. Para tornar este sonho realidade, foram necessárias mais de 850 horas de montagem ao longo de nove meses, envolvendo uma equipa dedicada de 25 pessoas”, informa Tiago Marques, Operation Manager do Parque dos Dinossauros da Lourinhã.

“A Brickopolis não é apenas um diorama, é uma verdadeira obra de arte coletiva que demonstra o poder da imaginação e da construção. É a prova viva de que os sonhos podem ser construídos, peça por peça. Esta candidatura não é apenas sobre números, mas sobre paixão, dedicação e a ambição de criar algo verdadeiramente extraordinário para os nossos visitantes. Caso seja confirmada a certificação, Brickopolis passará a integrar o prestigiado Livro de Recordes do Guinness, reforçando o seu estatuto como um marco mundial no universo dos fãs de LEGO”, acrescenta o já citado responsável.

A mesma fonte afirma que “a partir de abril, a exposição trará novas surpresas para toda a família”.