São 600m2 com mais de 20 instalações interativas num dos pontos turísticos com maior afluência em Lisboa. O Museu das Ilusões (Museum of Illusions no original) convida os visitantes a explorar ilusões óticas, salas que desafiam a gravidade e exposições que jogam com a perceção humana. “Cada sala foi projetada para surpreender e entreter, enquanto explica a ciência por detrás das ilusões, tornando a experiência tão educativa quanto divertida”, destacam os promotores desta estrutura.

Entre os destaques do Museu das Ilusões, cuja experiência dura cerca de 45 minutos, estão a Infinity Room, onde os espelhos criam a ilusão de um espaço infinito, a Ames Room, que altera a perceção do tamanho das pessoas, e o Túnel do Vórtice, que desafia o equilíbrio dos visitantes. Além disso, existem ainda diversas outras ilusões óticas e exposições imersivas.

Algumas das principais atrações incluem ainda o Elétrico Invertido, a Mesa de Clonagem, e a Cabeça na Bandeja. Segundo Mary Anne Silveira Machado, General Manager do Museu das Ilusões Lisboa, "Somos um destino ‘eduvertido’ único, onde as pessoas podem mergulhar no maravilhoso mundo das ilusões. Este museu oferece uma coleção de exposições que enganam a mente, obras de arte e experiências interativas que desafiam a realidade. Não vai acreditar nos seus olhos”.

Além das experiências individuais, o Museu das Ilusões também disponibiliza atividades para grupos, escolas e empresas. Oferece também espaços para eventos privados, como festas de aniversário, atividades de team building e eventos empresariais.

O Museu das Ilusões localiza-se na Rua Ivens, n.º 62 e funciona de segunda-feira a domingo entre as 10h00 e as 20h00. Os bilhetes estarão disponíveis para compra no site oficial do museu e na bilheteira online.