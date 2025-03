Como foi pensado o alinhamento musical deste ano? Que critérios foram considerados para a escolha dos artistas?

A música é um pilar essencial do nosso evento e tentamos que a escolha do cartaz reflita esse compromisso. Não nos focamos exclusivamente num género ou num tipo específico de música, mas procuramos diversidade e inovação, tentando garantir uma experiência autêntica.

Embora muitos dos artistas tenham um som energético e envolvente, não escolhemos os nomes apenas pelo fator dançável, mas sim pela sua capacidade de trazer algo único e representar a fusão de influências que define a música contemporânea. Além disso, valorizamos o equilíbrio entre artistas emergentes e nomes já estabelecidos, criando um cartaz que tanto celebra talentos consolidados como dá palco a novas vozes que estão a redefinir a cena musical.

Este ano, com nomes como Branko, Pedro Mafama, EU.CLIDES, Bateu Matou, Silly e Bill Onair, conseguimos essa diversidade – um alinhamento que combina ritmos contagiantes com identidade artística, proporcionando um ambiente imersivo e celebratório para o público.

O festival já ultrapassou o conceito de simples evento musical. Como é que hoje descreveria a experiência do Jameson Arraial St. Patrick’s?

O Jameson Arraial St. Patrick’s tem vindo a crescer e a evoluir, tornando-se uma experiência que vai além da música. Hoje, é um evento onde a energia do público, o ambiente descontraído e as diferentes ativações se juntam para criar um momento único.

O cartaz musical é sempre pensado para trazer diversidade e inovação, mas a experiência não fica por aí. No recinto podem encontrar várias ativações que tornam a noite ainda mais especial, como tatuadores e barbeiros com serviços gratuitos, um photobooth para registar bons momentos, uma gaming zone para desafiar amigos e uma pop-store com garrafas de edição limitada e peças exclusivas da marca. A oferta gastronómica também faz parte da experiência, com um food corner que, este ano, conta com a parceria com a Street Smash Burger para criar combinações perfeitas com os nossos cocktails.

Além disso, cada edição tem um novo cenário, com a escolha do local a desempenhar um papel importante na atmosfera do evento. Este ano, o Pavilhão Carlos Lopes permite explorar diferentes atmosferas e garantir que o arraial mantém a sua identidade, mas sem perder a capacidade de surpreender.

A gastronomia tem um papel cada vez mais relevante. O que podemos esperar este ano em termos de oferta gastronómica?

A gastronomia tem, de facto, um papel importante no Jameson Arraial St. Patrick’s, ajudando a complementar a experiência e criando harmonizações perfeitas com os nossos cocktails. Este ano, contamos com a parceria da Street Smash Burger, que traz duas das suas opções já conhecidas do público, incluindo uma opção vegan.

A ideia é oferecer uma comida de conforto, simples, mas cheia de sabor, que combina na perfeição com o ambiente descontraído do arraial. A escolha dos Smash Burgers não foi por acaso – são uma tendência crescente e garantem uma experiência gastronómica prática e deliciosa para quem quer aproveitar ao máximo a festa.

Guilherme Porfírio Guilherme Porfírio, brand manager da Jameson créditos: Divulgação

E também há tatuadores e barbeiros no festival. Como é que surgiu esta ideia e quem é que procura este tipo de serviço no evento?

A ideia de trazer tatuadores e barbeiros surgiu como forma de tornar a experiência do evento ainda mais memorável e interativa. Queríamos oferecer algo que fosse além da música e das bebidas, criando momentos inesperados que reforçam o espírito descontraído e autêntico da marca e do evento.

Estas ativações estão presentes desde a primeira edição e já fazem parte do ADN do evento, contribuindo para uma experiência única e diferenciada.

O público que procura estes serviços é diversificado: há quem aproveite a oportunidade para mudar de visual, quem queira fazer uma tatuagem simbólica com amigos e quem simplesmente se deixe levar pelo momento.

No fundo, são detalhes que tornam o festival ainda mais único e cheio de personalidade.

Há alguma iniciativa sustentável ou social associada à 8ª edição?

Sim, a preocupação com a sustentabilidade e a responsabilidade social faz parte do Jameson Arraial St. Patrick’s em todas as edições e este ano não é exceção. Continuamos a apostar em iniciativas que tornem o festival mais consciente e equilibrado, garantindo que a diversão anda sempre de mãos dadas com o bem-estar do público.

Uma das iniciativas em destaque este ano é a "Drink More Water", que promove o consumo responsável de álcool. Como parte deste compromisso, cada bilhete inclui, além dos cocktails Jameson, uma garrafa de água, incentivando a hidratação ao longo do festival. O objetivo é garantir que todos possam aproveitar a festa de forma responsável, reforçando a importância de um consumo consciente sem comprometer a experiência.

Para além disso, temos um cuidado contínuo na forma como organizamos o evento, utilizando sempre materiais recicláveis e trabalhando com fornecedores que partilham os mesmos valores de sustentabilidade.

Porque é que os nossos leitores não devem perder o evento?

É um evento que, ano após ano, se reinventa, mantendo sempre o seu espírito irreverente e autêntico. Em 2025, trazemos um cartaz que equilibra nomes que já marcaram edições anteriores, como Branko e Bateu Matou e Bill Onair com novas apostas, como Eu.clides, Silly e Pedro Mafama, todos artistas que prometem dar uma nova energia ao festival.

Mas a experiência vai muito além da música. O arraial é um espaço de partilha, onde cada detalhe contribui para uma noite inesquecível – desde as atividades interativas, como os tatuadores e barbeiros gratuitos, até às experiências visuais e gastronómicas que dão vida ao evento.

Além disso, o local também faz parte da experiência. O Pavilhão Carlos Lopes recebe o evento este ano, permitindo-nos não só aumentar a lotação, mas também explorar o ambiente do arraial de uma forma diferente. Mais público, mais momentos inesperados e a mesma essência de sempre.

No fundo, o Jameson Arraial St. Patrick’s é um encontro de boa música, boa comida, bons drinks e boas histórias. Uma experiência completa, pensada para que cada pessoa saia com memórias inesquecíveis.