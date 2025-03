21 de março – Música Jameson Arraial St. Patrick’s

É já esta sexta-feira que acontece a 8ª edição do Jameson Arraial St. Patrick’s. O evento, que começa as 18h30, no Pavilhão Carlos Lopes, vai contar com atuações de Eu.Clides, Branko, Silly, Pedro Mafama, Bateu Matou e Bill Onair.

A 8ª edição apresenta um cartaz diverso de artistas nacionais, onde muitos farão a sua estreia. A par dos concertos, o evento conta ainda com um food corner em parceria com a Street Smash Burguer, espaços interativos e experiências exclusivas – como o stand de tatuagens e a barbearia – que tornam este evento o palco perfeito para momentos entre amigos.

22 de março – 500 gaitas de foles vão invadir a Avenida da Liberdade em desfile

Este sábado, a festa mais popular da Irlanda chega à capital com um espetáculo único. A partir das 15h30, a Avenida da Liberdade será palco de um desfile especial que promete transportar os lisboetas para o coração das celebrações do St. Patrick’s Day.

Cerca de 500 músicos, que compõem oito bandas de gaitas de foles de Portugal e três de Espanha, vão espalhar energia e cor num evento aberto ao público e sem necessidade de bilhete.

O cortejo culmina no Rossio, onde um mercado temático e performances ao vivo irão prolongar a festa ao estilo irlandês.

E depois do desfile? Todos os caminhos vão dar à Baixa-Chiado e ao Cais do Sodré

Celebrado a 17 de março, o St. Patrick’s Day ultrapassou as fronteiras da Irlanda e tornou-se um fenómeno global, reunindo milhões de pessoas em torno de desfiles, música e, claro, do brinde com uma pint de Guinness. Em Lisboa, a festa ganha força com uma iniciativa da Guinness, que convida todos os consumidores a juntarem-se ao espírito vibrante da data.

A iniciativa, que terá lugar em bares com típico espírito irlandês, contará ainda com animação extra, incluindo uma maquilhadora profissional para quem quiser entrar no mood da celebração e experiências fotográficas com Polaroids para eternizar o momento. O after-party está reservado para os seguintes pubs lisboetas: Bar Liverpool; O'Gilíns Irish Pub; Cheers Irish Pub Lisbon; The Meeting Point Irish Pub Lisbon; The George; The Couch Sports Bar Cais; O Bom O Mau e O Vilão e o The Corner Irish Pub.

Não está em Lisboa? Assinale com a edição limitada de Jameson Irish Whiskey

Para assinalar a data, a Jameson lançou uma edição limitada de Jameson Irish Whiskey alusiva à data e que conta com a colaboração do DJ e produtor português Branko, fruto do projeto Jameson Distilled Sounds.

Esta iniciativa global, que nasceu da parceria entre Jameson e Anderson .Paak, reuniu mais de 20 artistas para criar música que cruza diferentes estilos e influências. Branko foi o artista escolhido para representar Portugal e, em agosto, juntou-se aos restantes músicos no 'Jameson Sound Distillery', em Cork, na Irlanda – onde cada gota de Jameson é produzida.

Esta Edição Limitada de Jameson, inclui um QR Code que dá acesso a conteúdos inéditos sobre o projeto, incluindo uma entrevista com o artista português, informações sobre os restantes artistas e a possibilidade de ouvir todas as músicas criadas no âmbito do projeto, onde se inclui a “Go Back”, criada por Branko em parceria com Ian Hooper, um dos artistas em ascensão na cena musical alemã. A edição limitada já pode ser adquirida nos retalhistas habituais, estando disponível apenas até rutura de stock.