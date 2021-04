Namorar, piquenicar e descansar a dois passos da Nazaré

Contas feitas, são mais de oito hectares com diferentes tipologias de alojamento, no seio de uma área de pinhal e a curta distância do mar da Nazaré. Com a reabertura este mês de abril, o resort Ohai Nazaré apresenta novidades com alojamento de maior capacidade, animação ao fim de semana, alojamento e propostas para casais que procuram uma escapadinha romântica nos Bungalow Praia.

De resto, os restantes bungalows têm, agora, maior diversidade: os Bungalow Ohai apresentam um terraço pequeno, os Bungalow Ohai Premium possuem um terraço grande e Bungalow Ohai VIP, para além do terraço grande, possuem ainda vista para o pinhal, churrasqueira e uma cadeira suspensa em forma de ovo.

créditos: Ohai Nazaré

No que respeita ao glamping, há mais cinco alojamentos com capacidade para seis pessoas, num total de 12.

Por seu turno, o restaurante Dasos aumentou o menu e apresenta mais opções de refeições familiares com o destaque nas pizzas caseiras feitas num forno especial. O restaurante funciona por marcação e existe também a opção de take away, para usufruto das refeições nas mesas exteriores, nas respetivas acomodações ou num piquenique na praia. Em abril, o restaurante estará aberto aos fins de semana e, de maio até final de setembro, durante a semana também.

Durante os fins de semana, os mais novos vão poder brincar dentro e fora de água, fazer algumas atividades inspiradas na natureza envolvente, criar e fazer experiências, entre muitos momentos, permitindo aos pais relaxarem e terem programas a dois. Para os adultos também estão pensadas algumas iniciativas que vão animar e desafiar como aulas de ioga ou competições de padel.

De recordar que o resort recebeu o selo de aprovação do Turismo de Portugal “Clean & Safe”, todos os alojamentos são independentes, totalmente equipados, com acessos distintos e Pet Friendly – basta levar a trela e boletim de vacinas.

créditos: Ohai Nazaré

Para além das novidades, o resort mantém o parque aquático com os seus escorregas, repuxos e o balde gigante que despeja água sobre os mais destemidos, a piscina para as crianças pequenas, o SPA, diferentes zonas desportivas onde é possível praticar voleibol de praia, padel ou fazer um mini rapel, o parque infantil, praias a poucos quilómetros, atividades de mar e radicais em parceria com diferentes operadores.

As reservas podem fazer-se no site do Ohai Nazaré ou pelo e-mail booking.nazare@ohairesorts.com