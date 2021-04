Corações de cerâmica com recheio de salame de chocolate entre as perdições para o Dia da Mãe

De tão simples, a receita de salame de chocolate tornou-se um clássico nos lanches dos miúdos, em festas de anos e, confessemos, um pecado da gula que também não escapa aos adultos.

Partindo do nosso tradicional salame de chocolate (há quem lhe diga a origem em Itália), Carolina Henke, fundadora da Café na Fábrica e da Brigadeirando, instaladas na LX Factory, em Lisboa, criou a marca Salamaria, com as suas versões de salame de chocolate, com dezenas de variações.

Ao clássico salame de chocolate e bolacha onde não pode faltar a manteiga, o açúcar, o chocolate em pó, o ovo e a bolacha Maria, a Salamaria soma reinterpretações, todas com uma base de leite condensado.

créditos: Salamaria

Agora, com o Dia da Mãe à porta, a loja de salames apresenta três sabores Lemon Pie, Goiabada ou Red Velvet (18,00 euros a unidade de 500 g), entregues numa caixa ilustrada pelo artista português Bastian.

Além dos salames no formato tradicional, a Salamaria também criou corações de cerâmica com recheio de salame Red Velvet (cerca de 400 gramas). Os corações são de edição limitada de 20 unidades (23,00 euros).

As encomendas podem ser feitas online ou na loja da marca, no Lx Factory em Lisboa.