Uma embalagem de gelado com o seu nome? Sim, agora é possível

O formato pints (embalagens de cerca de 500 g) apenas está disponível nas lojas da marca, com a vantagem de o consumidor poder personalizar a embalagem e os sabores.

Desta forma, o nome do consumidor é escrito na embalagem e este pode escolher até três sabores diferentes de uma gama de 16 a 24 opções, para consumir na loja ou em casa.

“Na compra de dois pints, a Häagen-Dazs oferece o terceiro com o sabor Zesty Lemon & Mandarin ou Cantaloupe Melon”, informa a marca.

O pint personalizável orça os 8,10 euros.

A Häagen-Dazs é uma marca de gelados americana fundada por Reuben e Rose Mattus no Bronx, Nova Iorque, em 1960. A Häagen-Dazs abriu a primeira loja em Portugal, no Chiado, em setembro de 1994, tendo atualmente 13 lojas no nosso país: Amoreiras Shopping Center, Arrábida Shopping, Cascais Shopping, Centro Comercial Colombo, Norte Shopping, Centro Vasco da Gama, Marina de Vilamoura, Mar Shopping Matosinhos, El Corte Inglés Gaia, El Corte Inglés Lisboa, Praia da Rocha, Mar Shopping Algarve e Rua das Flores, no Porto.