Lavoratta é a nova geladaria artesanal do Porto com fonte de chocolate non stop

A Lavoratta - Fábrica de Gelados Artesanais acaba de abrir as suas portas para adoçar quem se passeia pela Rua de Santa Catarina, no Porto. A estrela da casa na porta com o número 357 é o gelado artesanal, ali produzido, assim como os cones e os toppings. Houve ainda espaço para a criatividade do chefe de cozinha João Pupo Lameiras criar uma carta de doces e salgados que envolve gelados, crepes e waffles.

Ao todo, a Lavoratta conta com mais de 50 lugares num espaço que conjuga elementos como o microcimento, a madeira e o mármore. O estabelecimento encontra-se dividido em três zonas distintas: o balcão e a sala interior com 20 lugares sentados, a esplanada interior coberta com 24 lugares e o deck interior descoberto com jardim vertical que dá acesso a mais dez lugares.

Como qualquer geladaria que se preze, a Lavoratta apresenta taças de gelado clássicas, mas com um twist moderno, das quais se destacam a Lavoratta (7,50 euros) - com gelados de caramelo salgado, chocolate Callebaut, manteiga de amendoim, topping de chocolate Callebaut, amendoim crocante, raspas de chocolate e caramelos - a Bambini (5,50 euros) - com gelados de morango, baunilha, compota de morango, topping de chocolate Callebaut, chantilly e peta-zetas de chocolate - e a “Para Maiores de 18” ( 6,50 euros) - com sorvete de limão, vodka, bolo de limão, lemon curd e merengue.

Para quem preferir optar pela bola de gelado clássica, sabores não faltam e toppings também não. Destaque para a Fonte de Chocolate que, ininterruptamente, lança chocolate Callebaut 55% de cacau, e que os clientes vão poder adicionar como topping a qualquer pedido.

Ainda no que respeita aos doces, destaque para os waffles, crepes e panquecas em combinações com a assinatura da marca. Os clientes apenas precisam de escolher a combinação de sabores que pretendem e optar pela versão waffle, crepe ou panquecas. Nesta secção destacam-se as combinações Lavoratta (7,50 euros) - com mini bolas de gelados de caramelo salgado e chocolate, topping de manteiga de amendoim e chocolate, amendoim crocante, cubos de caramelos, raspas de chocolate e chantilly - e a Banoffee (5,50 euros) - com gelado de caramelo salgado, topping caseiro de caramelo salgado, banana e chantilly.

Na categoria dos salgados é possível encontrar os Waffles de massa folhada (3,50 euros), o Waffle de queijo Cheddar, tomate seco e ervas (8,00 euros). Nos Crepes salgados o destaque vai para o Crepe de cogumelos cremosos com cebola e óleo de trufa (6,50 euros) e o clássico Crepe de salmão fumado, abacate e ovo (7,50 euros).

A Lavoratta está aberta todos os dias da semana, entre as 9h00 e as 22h30.