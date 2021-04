Nos novos cocktails do Monkey Mash cabem a bolota e a alfarroba

Cor e alegria são dois dos conceitos-chave da reabertura do Monkey Mash, trazida pela nova decoração do espaço, e pela carta de cocktails atualizada, que foi reduzida e é mais fresca e frutada, a acompanhar os novos ares de primavera.

Essa frescura começa na carta de cocktails, que mantém o conceito de sustentabilidade, e é acompanhada na carta de petiscos, de inspiração de viagens, que complementa a oferta do Monkey Mash. Nos cocktails, há uma forte aposta nos produtos nacionais, alguns dos quais usados pela primeira vez, como é o caso da bolota, do Alentejo, que é integralmente aproveitado no Cocktail Bolota. A esta, juntam-se o Chá Gorreana e o Ananás dos Açores, a Banana da Madeira, a Alfarroba do Algarve ou os cogumelos Ñam, da Delta cafés, feitos a partir das borras de café.

créditos: Tiago Maya/Chefs Agency

A carta, ideal para acompanhar os cocktails e petiscar entre amigos, é inspirada nos sabores asiáticos, mexicanos e do Médio Oriente. Há falafels, quesadillas, guacamole, tacos, húmus, filetes de peixe em tempura, ou secretos de porco fumado para picar.

Monkey Mash Morada: Praça da Alegria, nº 66B, Lisboa Horário: das 15h30 às 22h30 Contactos: tel. 211 364 241; e-mail hello@monkeymash.pt

Recorde-se que o Monkey Mash foi um dos dez finalistas, no mundo inteiro, na categoria de “Melhor Abertura” dos Tales of The Cocktail Spirited Awards, competição que decorreu nos Estados Unidos da América.