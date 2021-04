Borogodó com sabor a Portugal e Brasil no novo restaurante da Lx Factory

É à entrada da Lx Factory, na capital, que vamos encontrar o restaurante Borogodó, projeto que, anteriormente, funcionou por curto tempo na Casa Pau-Brasil. A ocupar o espaço do antigo Café na Fábrica, o novo Borogodó - a palavra, um regionalismo no Brasil, designa algo irresistível - ganhou uma esplanada com um bar de cocktails e uma carta reinventada. O conceito foi renovado e imaginado por Carolina Henke, a empreendedora que está à frente de marcas como a Brigadeirando, Salamaria e Dogs.

A comandar a cozinha do Borogodó está a chefe Pilar Braga que apresenta a sua carta com influências de Portugal e do Brasil. Entre as novidades estão petiscos como o Chouriço assado com farinha de mandioca (6,00 euros), Pastéis de bacalhau (4,00 euros), Bacalhau à Brás (6,00 euros) e o Escondidinho de carne seca ou cogumelos (8,50 euros).

No que toca aos “pratos quentinhos”, como lhes chama o Borogodó não falta o Hambúrguer de picanha (9,90 euros), o Polvo no forno (12,00 euros) ou a Açorda de camarão (11,00 euros). Para acompanhar, o Arroz com feijão e o Basmati, entre outras sugestões, todas a 2,50 euros.

Carta que também nos traz as saladas no pote (10,90 euros), entre elas, a de Húmus de beterraba, milho, cenoura ralada, tomate cherry, folhas verdes ou a de Atum, com patê de ovo, azeitonas pretas, tomate cherry, folhas verdes.

Quem ansiar por sabores de outras latitudes, pode contar com diferentes pratos de tapioca (6,50 euros). Durante a semana há um prato do dia vegetariano e, ao fim de semana, um brunch (15,00 euros) com um cesto de pão, bolo de cacau, ovos mexidos, iogurte, granola, fruta, sumos, café e um brigadeiro.

“A inauguração do Borogodó na Pau-Brasil coincidiu com o início da pandemia, em março do ano passado. Abrimos portas para as fecharmos de seguida. E como já há algum tempo que queria mudar o conceito do Café na Fábrica, senti que este era o momento de concretizar esta vontade, enquanto dava ao Borogodó a oportunidade de brilhar que nunca chegou a ter”, diz Carolina Henke.

O Borogodó, instalado na Rua Rodrigues de Faria (LX Factory, Alcântara) abre de segunda a sexta entre as 12h00 e as 22h00. Ao sábado está aberto entre as 10h00 e as 13h00.