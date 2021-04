Restaurantes Noori sopram 12 velas com novidades na ementa

A primeira novidade que se destaca no menu dos restaurantes Noori é o Combi12 (11,95 euros), um combinado com os produtos best sellers, composto por um Noori salmão filadélfia, quatro Makis fresh, quatro Hosomakis de salmão e quatro Hot philadelfia.

Chega também o novo CombiSalmão (12,95 euros), composto por quatro Nigiris de salmão, quatro Hosomakis de salmão, mais quatro Uramakis 12 anos e quatro Gukans de salmão.

Além disso, há outras surpresas para se juntarem aos combinados. A novidade, os Tacos (5,95 euros). Uma nova forma de comer sushi com as combinações num taco estaladiço. Disponível em três variedades - Taco de salmão, Taco do chef e Taco de atum. Entra também na carta o Uramaki 12 anos, com salmão, manga e abacate. Como elemento estaladiço, os chips de batata-doce.

Tacos. créditos: Noori

Também a dizer presente no menu, a Sopa miso especial (3,50 euros) que junta sabores intensos: camarão, aipo, algas wakame, Shriracha e sementes de sésamo.

Ainda no que toca a novidade, no Pot 4 Me (10,95 euros), o cliente pode ser o chefe de cozinha e criar o seu pot com os ingredientes preferidos.

Para terminar a refeição, regressa à carta do Noori uma sobremesa, um Taco com nutella e morango (3,50 euros).

Além das entregas no Uber Eats, Bolt Food e Glovo, os pratos podem ser encomendar no site dos restaurantes Noori e da nova app Noori Sushi disponível para download no Google Play e muito em breve na Apple Store.