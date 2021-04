Com o desconfinamento a acontecer em simultâneo com o despertar da primavera, reabrem os terraços do Dick’s Bar & Bistro e do restaurante The Orangerie, no The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, unidade com vista sobre o Douro e a cidade do Porto.

À mesa estão as propostas gastronómicas do chefe de cozinha Ricardo Costa, recentemente nomeado para integrar a lista dos 100 melhores chefes do mundo como aqui noticiámos, e a amplitude da carta de vinhos da garrafeira, que acolhe uma das mais completas e premiadas coleções de néctares portugueses.

Aberto das 11h00 às 22h00, aos dias de semana (fechado ao fim de semana e feriados devido às restrições), o Dick’s Bar & Bistro apresenta uma carta que, nos petiscos, sugere uma seleção de enchidos nacionais com pickles caseiros (18,00 euros) ou o Croquete de arroz de pato, parmesão e rúcula frita (14,00 euros), ambos companhia para um entre os cem vinhos nacionais disponíveis a copo.

Além dos habituais snacks, como a Francesinha especial The Yeatman (22,00 euros) ou a Sanduíche de bife de atum com maionese de wasabi (20,00 euros), há sugestões para uma experiência mais gastronómica, como o Arroz caldoso de lavagante e vieiras (42,00 euros) ou Entrecôte de boi nacional com batatas salteadas e pimentos padrão (37,00 euros).

créditos: The Yetman

Regressam também as sobremesas e os gelados e sorvetes caseiros (11,00 euros) do The Yeatman. Para os mais novos, há um menu especial, que pode incluir entrada, prato e sobremesa (27,00 euros) ou apenas o prato principal (16,00 euros).

O terraço do restaurante The Orangerie reabre também para almoço (12h30­-15h00) e jantar (19h00-22h00), aos dias de semana (fechado ao fim de semana e feriados devido às restrições), convidando a uma experiência gastronómica mais sofisticada, com um menu de degustação de quatro pratos (45,00 euros), com possibilidade de escolha nos dois pratos principais, entre o Polvo à Galega ou Salada de Lavagante e Peixe do Mercado ou Entrecôte de Boi. Vinhos não incluídos.

Para quem não opte pelo menu, há opções vegetarianas à carta, como a Salada da estação (14,00) e o Risotto de alho-francês com açafrão e rúcula frita (25,00 euros). Também os mais pequenos podem desfrutar de um menu infantil, com entrada, prato e sobremesa, por 25,00 euros.

Dada a limitação na ocupação do espaço, a reserva prévia é recomendada através de telefone 220 133 100 ou e-mail reception@theyeatman.com