O Sheraton Cascais Resort, situado no coração da Quinta da Marinha, em Cascais, volta a ter disponível o brunch. Desta forma, a partir de 11 de abril, domingo, a esplanada do restaurante Glass Terrace recebe o “Early Sunday Brunch”.

O momento acompanhado de música ao vivo, contará com um menu com quatro tábuas – pequeno-almoço, entradas, quentes e sobremesas – e bebidas selecionadas. Os mais novos têm à disposição um menu com creme de legumes e linguini à bolonhesa.

Pormenorizando, a tábua de pequeno-almoço conta com seleção de pães e vinoiseries; seleção de queijos e enchidos; seleção de manteigas e compotas; panquecas, bacon, cogumelos e ovos mexidos.

Já a tábua de entradas, apresenta, entre outras sugestões, Salada de tomate e mozarela; Salada com massa, salmão fumado e alcaparras. Por seu turno, a tábua de quentes, inclui Creme de cogumelos; Caldeirada da nossa costa; Peito de frango com legumes e batata assada.

Finalmente, a tábua de sobremesas, sugere Verine de fruta com iogurte natural; Mini pastel de nata; Mini brownie de chocolate; Mousse de lima.

O preço do brunch orça os 39,00 euros/adulto e 19,50 euros/criança dos cinco aos nove anos (até aos quatro anos, as crianças não pagam). As reservas podem ser feitas através do site. Os lugares são limitados.

O brunch decorre das 11h00 e as 13h00.