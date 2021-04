O ambiente é descontraído e informal, com vista para uma das maiores áreas verdes da capital, o Parque Eduardo VII. Na esplanada do Akla Terrace, instalado no hotel InterContinental, os dias de desconfinamento fazem-se com um menu variado, com snacks e, também, uma seleção de smoothies de fruta natural. Para quem não tem tempo a perder, encontra o menu executivo durante a semana que inclui sopa, prato principal, sobremesa, bebida e café por 16,50 euros, com estacionamento incluído.

“Voltar a abrir portas e poder receber os nossos clientes é gratificante e enche-nos de esperança e positividade. Toda a equipa está pronta para retomar o serviço em segurança e fazer com que todos se sintam confortáveis no restaurante”, afirma Maarten P. Drenth, General Manager do InterContinental Lisbon e InterContinental Cascais-Estoril.

O Akla Terrace está situado na Rua Castilho, nº 149, Lisboa e funciona todos os dias das 12h00 às 18h00. O horário de almoço decorre das 12h00 às 15h00.

Reservas pelos telefones 213 818 725/ 213818700 ou e-mail akla.restaurante@ihg.com