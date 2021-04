Desfrutar de uma saudável Garden Bowl com o rio Tejo como pano de fundo, partilhar uma pizza num oásis verde no centro de Lisboa, comer um pastel de nata numa das ruas mais emblemáticas do Porto ou matar saudades de um suculento hambúrguer artesanal junto ao monumento mais célebre da Invicta são algumas das propostas à mesa de 16 restaurantes do grupo Plateform que voltam a abrir portas.

Situadas nalgumas das mais icónicas localizações de Lisboa, Porto e Coimbra, as esplanadas do Honest Greens, ZeroZero, Sala de Corte, Honorato, Mezzogiorno, Castro, Delidelux, Cais da Pedra e Aprazível estão de regresso. A estrear está a nova esplanada do Coyo Taco Cais do Sodré, que traz agora a fiesta mexicana para as ruas.

PARQUE DAS NAÇÕES (LISBOA)

Honest Greens

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 16h00 e das 18h00 às 21h00; sábado e domingo das 9h00 às 13h00 (pequeno-almoço das 9h00 às 12h00)

Lotação: 180 lugares

ZeroZero

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 21h00; sábado e domingo das 9h00 às 13h00 (pequeno-almoço das 9h00 às 12h00 e serviço à carta das 12h00 às 13h00)

Lotação: 100 lugares

Honorato

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 21h00; sábado e domingo das 12h00 às 13h00

Lotação: 100 lugares

CHIADO/CAIS DO SODRÉ (LISBOA)

Sala de Corte

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 21h00; sábado e domingo das 09h00 às 13h00 (pequeno-almoço das 9h00 às 12h e serviço à carta das 12h00 às 13h00).

Lotação: 40 lugares

Coyo Taco

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 21h00; sábado e domingo das 12h00 às 13h00

Lotação: 8 lugares

Mezzogiorno

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 21h00; encerra ao sábado e domingo

Lotação: 70 lugares

Aprazível

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 21h00; sábado e domingo das 09h00 às 13h00 (pequeno-almoço das 9h00 às 12h00 a partir de 17 de abril e almoços das 12h00 às 13h00)

Lotação: 60 lugares

AVENIDA DA LIBERDADE/ PRÍNCIPE REAL (LISBOA)

ZeroZero

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 21h00; sábado e domingo das 09h00 às 13h00 (pequeno-almoço das 9h00 às 12h00 e serviço à carta das 12h00 às 13h00)

Lotação: 50 lugares

Delidelux

Horário: segunda a sexta das 10h00 às 18h00; sábado e domingo das 09h00 às 13h00 (brunch)

Lotação: 12 lugares

SANTA APOLÓNIA (LISBOA)

Delidelux

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 15h00; sábado e domingo das 09h00 às 13h00 (brunch)

Lotação: 64 lugares

Cais da Pedra

Horário:

segunda a sexta das 12h00 às 21h00; sábado e domingo das 09h00 às 13h00 (brunch das 9h00 às 12h00 e serviço à carta das 12h00 às 13h00)

Lotação: 48 lugares

GRANDE LISBOA

Honorato Belém

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 21h00; sábado e domingo das 12h00 às 13h00

Lotação: 12 lugares

Honorato Telheiras

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 21h00; sábado e domingo das 12h00 às 13h00

Lotação: 54 lugares

CENTRO/NORTE

Honorato Clérigos (Porto)

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 21h00; sábado e domingo das 12h00 às 13h00

Lotação: 24 lugares

Honorato Coimbra

Horário: segunda a sexta das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 21h00; sábado e domingo das 12h00 às 13h00

Lotação: 24 lugares

Castro (Porto)

Horário: segunda a domingo das 09h00 às 19h00

Lotação: 10 lugares