Com o mote “venha viver com segurança e tranquilidade a magia de Torre de Palma”, a unidade hoteleira de cinco estrelas, inserida numa propriedade de 14 hectares com áreas verdes, convida para um programa, dentro e fora de portas, para duas pessoas, disponível até dia 19 de abril.

Esta sugestão inclui um welcome drink com copo de vinho Torre de Palma ao pôr do sol no topo da Torre; três noites de alojamento com pensão completa; visita guiada à Adega de Torre de Palma; passeios de bicicleta ao redor da propriedade; percursos pedestres como a “Grande Rota de Monforte”; acesso à piscina interior com marcação e livre acesso à exterior e 10% de desconto em todas as atividades: experiências vínicas; workshops para crianças; atividades equestres e tratamentos de spa.

Os hóspedes podem também usufruir de refeições nos terraços das suites ou nos vários espaços exteriores do hotel, bem como quartos com entrada direta para o exterior e com esplanadas e master suite para famílias com piscina privada.

