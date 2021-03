O Sheraton Cascais Resort, situado junto à Quinta da Marinha, desenvolveu uma oferta a pensar em quem ainda está em teletrabalho e procura um novo espaço para se inspirar, ou simplesmente quem procura um local para descansar uns dias, sem ter de se preocupar com as refeições.

Assim, o resort lançou o programa “Stay & Dine” que conjuga acomodação com uma refeição diária exclusiva, elaborada pelo chefe de cozinha do restaurante Glass Terrace, que poderá ser servida ao almoço ou jantar, nos quartos ou na varanda.

O menu de três pratos varia todos os dias e poderá ser constituído, a título de exemplo, por Creme de ervilhas com presunto, para entrada; como segundo prato um Peixe da lota com legumes da temporada. Para finalizar, uma Tartelete de mousse de chocolate.

As bebidas não estão contempladas na oferta.

A proposta está disponível por 130,00 euros pessoa e as reservas para este pacote são válidas para o máximo de seis pessoas, desde que sejam do mesmo agregado familiar, devendo ser efetuadas com 24h00 de antecedência através do e-mail reservas@sheratoncascais.com ou por telefone 214 829 100.