Como entrada no Menu de Páscoa da plataforma JNcQUOI at Home, o chefe de cozinha António Bóia sugere Mariscada de camarão, lavagante e recheio de sapateira (120,00 euros) e Cabrito Estonado como prato principal (38,00 euros). Para sobremesa não poderia faltar o folar, disponível na versão tradicional com ovo ou com canela (24,00 euros) e o Pão de Ló de Ovar (39,00 euros).

E porque a Páscoa é sinónimo de doces, o JNcQUOI at Home terá disponível uma seleção de de amêndoas e chocolates de produção própria, disponíveis para entrega ao domicílio. Seleção de Mini tabletes de chocolate, Seleção de Páscoa, Seleção de trufas e bombons e Seleção de bombons JNcQUOI são as quatro opções disponíveis em embalagens de 200 g por 18,00 euros cada.

O menu de Páscoa está disponível para encomendas até às 16h00 de 3 de abril e será entregue a 4 de abril.

As encomendas já estão disponíveis através da plataforma do JNcQUOI at Home, pelo telefone 219 369 900 ou e-mail athome@jncquoi.com.