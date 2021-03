“Cocotte by Diogo Rocha”, o serviço premium em Viseu de entregas ao domicílio

O chefe de cozinha Diogo Rocha, conhecido por liderar o restaurante com uma estrela Michelin Mesa de Lemos, em Passos de Silgueiros (Viseu), lança este março um serviço de entrega em casa, denominado “Cocotte by Diogo Rocha”. Com um prato por semana, e serviço concentrado aos fins de semana, Diogo Rocha propõe pratos confecionados na cocotte para terminar em casa, com produtos mais improváveis do que os que o cliente habitual do Mesa de Lemos encontraria neste espaço.

Dentro de uma cocotte de porcelana, totalmente preparada para finalizar em casa, é entregue um prato para duas pessoas, que muda todas as semanas, e que poderá ser, por exemplo, Salmonete, Carabineiro, Espargos verdes, Caviar, Coentros e Batata-doce. Outros produtos da Quinta de Lemos, como o azeite e os vinhos, poderão também ser encomendados.

Chefe de cozinha Diogo Rocha. créditos: Mesa de Lemos/Chefs Agency

A própria cocotte de porcelana, que além de servir de recipiente à receita do chefe Diogo Rocha, é oferecida com o prato. Além disto, a cocotte vem dentro de um saco de pano tecido pela Abyss & Habidecor, marca de têxteis, produzidos a partir do algodão do Egipto de Giza, que projecta Portugal no mundo há mais de 40 anos. Já a entrega é personalizada, feita pela equipa do Mesa de Lemos, em Passos de Silgueiros, ou até pelo próprio Diogo Rocha.

O preço da “Cocotte by Diogo Rocha”, que serve uma refeição para duas pessoas, é de 80,00 euros.

Este serviço começará por estar disponível no concelho de Viseu, com a possibilidade de vir a estender-se a mais concelhos.

As reservas podem ser efetuadas pelo telefone 961 158 503. Aos sábados e domingos as entregas decorrem até às 13h00. Reservas até 48 horas de antecedência.

Pagamento por MB Way ou transferência bancária.