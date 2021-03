Em janeiro último, o Grupo José Avillez, após encerramento dos estabelecimentos, tomava a decisão de cessar temporariamente os serviços de take away e delivery nos diversos espaços que detém. Agora, o Bairro do Avillez, espaço que reúne diferentes conceitos de cozinha, volta a reabrir para recolha de refeições encomendadas e efetuar entregas ao domicílio.

Desta forma, o Bairro, reabre as cozinhas da sua Taberna (pratos inspirados na mesa tradicional portuguesa), o Páteo (peixe e marisco), Mini Bar (restaurante e bar gastronómico), Pizzaria Lisboa (sabores italianos).

No site, os interessados encontram dezenas de propostas, dos salgados, aos queijos e charcutaria, entradas, principais, pizzas, sobremesas, vinhos e bebidas. Não falta, inclusivamente, um separador com montra para os livros já publicados por Avillez.

Para aguçar o apetite, deixamos algumas das sugestões que se encontram disponíveis através da plataforma online do Bairro: Croquetes com emulsão de mostarda (4,20 euros/duas unidades), Queijos de Azeitão, de Nisa, de Évora, Camembert (entre os 4,00 e os 12,00 euros), Sopa rica de peixe e marisco (12,50 euros), Gambas com alho e malagueta (24,50 euros), Bacalhau à Brás com azeitonas explosivas (25,00 euros), Açorda de gambas com coentros (27,00 euros), Pluma de porco alentejano com arroz e feijão preto (27,00 euros), Frango “piri-piri” com batata frita, salada de alface e cebola e creme de abacate (12,50 euros), Bolo de chocolate (22,50 euros), Pudim de azeite e mel com rapas de limão (25,00 euros), Caramelo salgado (7,00 euros).

As encomendas podem fazer-se online (separador take away) e pelos telefones 215 830 290 ou 210 998 320.

Entregas através da plataforma Uber Eats com o seguinte horário: todos os dias, das 12h00 às 15h30 e das 19h00 às 22h30.