União Francesinhas

Rua Gomes de Amorim, nº 2483, na Póvoa de Varzim

Para recolha no restaurante encontra a Francesinha da Casa, com bife, fiambre, paio, queijo e molho da casa (entre os 7,00 e os 8,90 euros); Francesinha do Chefe, com bife de frango, fiambre, paio, presunto, linguiça, queijo e molho da casa (entre os 8,10 e os 10,00 euros). Um elenco que inclui a Francesinha Poveira Especial, com fiambre, paio, linguiça, queijo e molho da casa (entre os 6,30 e os 8,20 euros).

Serviço de take away disponível através do contacto 926 317 506.

créditos: União Francesinhas

O Afonso

Rua da Torrinha, nº 219, Porto

O chefe de cozinha e apresentador de televisão norte-americano, Anthony Bourdain não descurou uma visita a esta casa portuense. N´O Afonso, Bourdain deliciou-se com a Francesinha.

Agora, em take away e com entregas ao domicílio, o estabelecimento disponibiliza a Francesinha com batata e ovo (13,00 euros), com batata (12,50 euros) ou com ovo (12,50 euros) e há mesmo uma Francesinha vegetariana com batata (10,00 euros). Uma ementa que também aposta em omeletas (simples, com fiambre, com linguiça e salsicha), pregos e hambúrgueres.

Pedidos através da UberEats e com a Takeaway.com

créditos: O Afonso

Restaurante Imperador

Rua Francisco Alexandre Ferreira, nº 97, Vila Nova de Gaia

A casa sugere, entre outras, a Francesinha à Imperador (8,90 euros), a Francesinha extra queijo (9,90 euros) e a Francesinha Imperatriz (10,00 euros), esta sem pão, com todos os enchidos e carnes, cortados, envolvidos em batata frita, ovo, queijo. Gratina no forno e, finalmente, recebe o molho de Francesinha e as tostas em torno.

De resto, há toda uma ementa típica de snack-bar, com pregos, cachorros, hambúrgueres e pica-pau.

Take away e entrega ao domicílio através da UberEats ou Glovo.

Contacto para encomendas: 968 805 817

créditos: Restaurante Imperador

Cervejaria Brasão

Rua Ramalho Ortigão, nº 28, Porto

No Norte do país, a Cervejaria Brasão sugere, neste período de confinamento, para além da Francesinha sem ovo (11,50 euros), a Francesinha com ovo (12,00 euros), mas também duas opções de Francesinhas vegetarianas. Quem preferir uma mesa com outros petiscos, encontra Pregos no prato (16,50 a 19,50 euros), Bife à Portuguesa (17,00 a 20,50 euros), Bacalhau à Zé do Pipo (17,90 euros), croquetes, rissóis e batatas fritas aos palitos como guarnição.

Contacto para encomendas: 931 989 364

créditos: Cervejaria Brasão

Lado B

Rua Passos Manuel, nº 190, Porto

À capital também chega o típico prato nortenho. No Lado B, encontramos Francesinha de nome homónimo, com bife alcatra vitelão, salsicha fresca, linguiça, mortadela, fiambre, queijo (8,75 euros); Francesinha de carne assada, com fatias do lombo de porco, salsicha fresca, linguiça, fiambre, mortadela, queijo, molho (8,95 euros). Para quem preferir trocar a carne por vegetais, encontra duas opções vegetarianas. Uma carta que viaja para além das Francesinhas, com Bacalhau à Braga (12,95 euros), Cachorro Lado B (3,75 euros), Pica-pau Lado B (12,95 euros) e Nacos de vitela ao alho (14,95 euros).

O restaurante garante que o levantamento em take away é efetuado em 15 minutos. Pode, ainda, agendar dia e hora para o levantamento.

Contacto para encomendas: 222 014 269

créditos: Lado B

Restaurante Marco

Largo Santos, 14D, Lisboa

Para que não nos sintamos afastados das Francesinhas neste período de confinamento, o Restaurante Marco aposta na Francesinha Especial com queijo, fiambre, mortadela, bife, salsicha, linguiça fumada e ovo, com batata frita. Já quem optar pela irmã nortenha da Especial, encontra na carta a Francesinha Portuense - A ''Berdadeira'', com queijo, fiambre, mortadela, salsicha fresca, bife e ovo, com batata frita. Ambas por 10,90 euros.

Contacto para encomendas: 213 950 966

créditos: Restaurante Marco

Dom Tacho

Rua David de Sousa, nº 19 A, Lisboa

Diz-se a verdadeira Francesinha portuense em Lisboa, com utilização de tomates frescos e biológicos, dispensando os congéneres de lata. Já as batatas são cortadas na hora da fritura.

Um pequeno restaurante criado por dois irmãos do Porto que fazem francesinhas há mais de 40 anos e que decidiram abrir na capital. “Não existem francesinhas congeladas nem pré-cozinhadas”, sublinha a equipa do Dom Tacho.

As encomendas fazem-se pelo telefone 216 036 166