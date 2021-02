O Bolo da Marta preparou-se para viajar até às nossas casas

Bolos de suspiro em inúmeras variações, outros de brownie, todos delicadamente decorados. O Bolo da Marta chega a casa, quer em take away, quer através das entregas ao domicílio.

Saiba mais aqui

créditos: O Bolo da Marta

Desde Aveiro, os ovos moles chegam-nos a casa em 24 horas

É difícil resistir à trincadela na gulodice de creme de ovo envolta em hóstia que chama pelo nome de Ovos Moles de Aveiro. Para esbater as saudades, a Oficina dos Ovos Moles, sediada na cidade vizinha da Ria, faz o envio ao domicílio desta, e de outras especialidades doceiras.

Saiba mais aqui

créditos: Oficina do Doce

Comfort Cakes os bolinhos com muito afeto estão em take away e delivery

Bolinhos de conforto, com o sabor das melhores memórias é a proposta da Comfort Cakes, pastelaria portuense que une a doçaria dos dois lados do Atlântico, de Portugal e do Brasil.

Saiba mais aqui

Minibolo de pastel de nata. créditos: Comfort Cakes

Com diferentes recheios, as bolas de Berlim são entregues em casa em Braga

Quentinhas, com diferentes recheios, do doce de ovos, ao chocolate, maçã e canela, as bolas de Berlim são entregues diretamente em casa na cidade de Braga.

Saiba mais aqui