Cenoura com brigadeiro, maçã com canela, banana com creme de avelã, estão entre os bolinhos que a Comfort Cakes, pastelaria portuense, entrega em casa.

“Minibolos afectivos” é como chamam às suas criações Michael Arruda, o doceiro que dá forma a brownies, cheesecakes, cookies, brigadeiros, na casa que abriu no final de 2020, na cidade do Porto, a par do sócio Jefferson Stevanato.

Com o confinamento, a Comfort Cakes (Rua Antero de Quental, 260) apostou no take away e entregas ao domicílio. Os interessados encontram, por exemplo, aos fins de semana, kits de minibolos (18,00 euros), em caixas de seis unidades repletas de diversidade: red velvet, pastel de nata banana com creme de avelã, cenoura com brigadeiro, chocolate belga, maçã com nozes.

A seleção varia de semana para semana, ao sabor dos bolos de conforto que nascem da inspiração do chefe de pastelaria brasileiro, radicado em Portugal desde 2020.

A Comfort Cakes também disponibiliza bolos vendidos à fatia.

Os pedidos para recolha na loja ou delivery fazem-se através do WhatsApp, com o contacto 927 553 738.