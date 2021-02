A cozinha asiática do restaurante Soi estreia entradas em take away e delivery

À carta do Soi chegam as Takoyaki (7,50 euros), bolinhas de panqueca japonesa com polvo, maionese de lima e molho barbecue -, ou então os Fish cakes (8,00 euros), bolinhos de peixe e camarão servidos com um vinagrete doce tailandês.

Novidades são também os Gwa bao chicken general Tso (9,50 euros/duas unidades), um prato com dois Baos negros com frango frito caramelizado em molho chinês com pickles, e os Gwa bao pakora (8,50 euros/duas unidades), com tempura de legumes e geleia de chilli.

Há ainda novos acompanhamentos para servir qualquer que seja a escolha principal: Pandans buns (3,50 euros), um pão pandan chinês cozido a vapor, e Hot pok choi in wok (3,50 euros) – couve pak-choi salteada com mian chili e molho tahin.

créditos: Restaurante Soi

Estas opções juntam-se a um menu que conta já com opções mais conhecidas, como as Korean pork ribs (14,00 euros), um entrecosto de porco com molho barbecue coreano cozinhado lentamente e servido numa caixa de pizza.

Os pedidos podem ser efetuados através do sistema de delivery próprio do Grupo, ligando para o restaurante (912 895 391) para fazer o pedido – sendo que, esta sexta-feira, todos os pedidos acima de 25,00 euros têm de oferta uma garrafa de vinho Fiuza.

O espaço está também disponível nas plataformas Uber Eats, Glovo e Takeaway.com.