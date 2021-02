Tem nome que nos remete para os areais, mas a vista a partir do restaurante Praia no Parque é outra, para o arvoredo do Parque Eduardo VII, em Lisboa. A funcionar em regime de take away e entregas ao domicílio, o restaurante apresenta uma seleção de pratos disponíveis, a partir de agora, também na plataforma Uber Eats.

As sugestões chegam-nos com sabor a Oriente, nomeadamente da mesa japonesa, embora sem desmerecer viagem a outras paragens culinárias.

Tártaro de novilho. créditos: Praia no Parque

Do menu destaca-se o Tártaro de atum, abacate, caviar e oscietra (28,00 euros), o Carpaccio de vazia maturada 70 dias, trufa negra, queijo Parmesão (22,00 euros), os combinados de sushi e sashimi (com preços a variar entre os 31,00 e os 125 euros) ou as saladas verdes com vegetais, como a de Burrata, texturas de tomate (19,00 euros). No que toca a pratos que conhecem o calor do fogo, em três deles o arroz é protagonista, como por exemplo o Arroz negro, carabineiro (34,00 euros) e um de peixe, o Lombo de atum, pak choi (27,00 euros).

À escolha há, ainda, duas opções de acompanhamento, entre os Legumes salteados (7,00 euros) e o Linguini com trufa (16,00 euros). Para terminar, a sugestão de sobremesa recai na estrela do restaurante, o Pudim do Abade (9,00 euros).

Nos bebíveis, há diferentes referências vínicas, dos brancos aos tintos.

Praia no Parque Alameda Cardeal Cerejeira Contacto: tel. 961 336 188; e-mail reservasparque@apraia.pt

Disponível no Uber Eats todos os dias entre as 12h00 e as 15h00 e entre as 19h30 e as 22h30.

Encomendas também disponíveis através do telefone 961 336 188.