A cozinha argentina chega a casa com a assinatura do Fogão Gaúcho

Uma das estrelas maiores da cozinha tradicional argentina, as empanadas, são feitas diariamente na cozinha do Fogão Gaúcho de acordo com o método tradicional. Carne de vitela, Frango e alho-francês, Espinafres e molho branco ou Salsicha parrillera com cebola são as quatro variedades à escolha (5,95 euros/unidade), acompanhadas pelo molho chimichurri.

Para os apreciadores das carnes sul-americanas, estão também disponíveis dois cortes de carne argentinos, o Bife de chorizo (17,50 euros/300g) e o Naco de picanha (16,50 euros/250g), ambos acompanhados por molho chimichurri e batatas argentinas.

Outra opção apresentada pelo Fogão Gaúcho é o Choripán, tradicional comida de rua que consiste numa salsicha parrillera no pão com molho chimichurri (5,95 euros/unidade).

Empanadas. créditos: Komidah

Nas entradas, destaque para dois famosos enchidos argentinos, a Salsicha parrillera (4,50 euros) e a Morcilla (4,50 euros), servidas com fugazza, uma espécie de pão com consistência entre a pizza e a focaccia italianas.

Para finalizar a refeição, há sugestões para os mais e menos gulosos: Brownie com doce de leite e crocante de amendoim (5,00 euros) ou Abacaxi grelhado com mel e canela (4,50 euros).

“Esta é a nossa terceira marca de delivery, que nasce do conhecimento que já tínhamos da cultura gaúcha - onde também se inclui a Argentina e toda sua cultura gastronómica”, explica Saulo Cardoso, um dos sócios do grupo de restauração Fogão Gaúcho.

O Chori & Pan está disponível para entregas ao domicílio todos os dias da semana através da plataforma UberEats, no raio de alcance dos restaurantes Fogão Gaúcho, localizados em Alverca, Carnaxide e Carregado.

É também possível fazer a encomenda diretamente com o restaurante para levantamento em regime de take away.