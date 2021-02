Hygge kaffe

O Hygge Kaffe tem vários menus disponíveis para brunch. Traço comum a todos, os croissants, granola, panquecas ou rolo de canela. Depois, tem opções com mais ou menos oferta de salgados. Está ainda disponível um menu para as crianças. Pode adicionar wraps, que tal como no brunch têm opção vegetariana.

Morada: Rua Tomás Ribeiro, nº 95, Lisboa

Mugs Brunch Coffee

Panquecas com mel, manteiga, doce e outros sabores. Húmus, tostas, burguer e, claro, duas opções de brunch, estão disponíveis no Mugs Brunch Coffee a fazer as delícias de quem aprecia refeições ligeiras e que puxam a sentar à mesa e conversar.

Morada: Estrada do Algueirão, nº 24B, Mem Martins

Brunch Me

Menus saudáveis e nutritivos, sejam doces ou salgados, compõem o conceito do Brunch Me. Para recolher na loja ou receber em casa, há menus com bebidas quentes, sumo do dia, pão e croissant com composta, manteiga, queijo e fiambre. Há, ainda, a possibilidade de encomendar panquecas, iogurte com muesli, omelete e pastel de nata. No total, são quatro opções de menus de brunch.

Morada: Rua 5 de outubro, nº 22, Ericeira

O Consulado

No total, são seis os menus disponíveis para brunch, todos repletos de sabores doces e salgados. Há panquecas, ovos mexidos, feijão, taça de açaí, bagel com queijo, bacon de ovo, bebidas quentes e frias.

Morada: Rua de Cedofeita, nº 84, Porto