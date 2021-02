Quem se perde por gyozas, os pastelinhos asiáticos de massa com um recheio de carne e de vegetais (ou com ambos), já os pode preparar em casa sem grandes trabalhos. A Dumplings.pt entrega gyozas ao domicílio, congeladas e prontas a preparar, fritas, cozidas ou ao vapor. Independentemente do método de confeção não implica mais de 10 a 15 minutos na cozinha.

A marca que produz os pastéis asiáticos artesanais há sete anos, sublinha que nos últimos dois anos preparou “mais de 800 mil gyozas, fornecendo para vários restaurantes em Lisboa”.

Os interessados encontram as gyozas Dumplings.pt em quatro versões: Gyoza congeladas de porco e couve-coração (12,50 euros); Gyozas congeladas de camarão milho e curgete (18,95 euros), Gyozas congeladas de frango e milho (15,95 euros), Gyozas congeladas de vaca e cogumelos chineses (16,95 euros).

Após a compra online, as gyozas são entregues em casa em sacos de 25 a 100 unidades, no prazo máximo de três dias.

As entregas fazem-se na zona de Lisboa e Cascais.